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Çavuşoğlu Suriye Konusunu Lavrov’la Görüştü

17.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

İki bakanın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıkları ve insani krizi ele aldıkları açıklandı. Çavuşoğlu, Suriye konusunu Vancouver’da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la da görüştüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la telefonda Suriye hakkında görüştü. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması konusunda önemli bir adım olarak görülen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları ve insani kriz hakkında görüştükleri belirtildi.

Çavuşoğlu, Tillerson'la da konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Kuzey Kore konulu toplantı çerçevesinde Salı günü de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la konuyu görüşmüştü.

Çavuşoğlu, yaptığı görüşmeleri basın mensuplarına değerlendirirken şunları söyledi: "Aslında dün akşam yemekte Savunma Bakanı Mattis'le 30 bin kişilik kuzey ordusu kurulma olasılığını konuştuk. Kendisi bize bu haberlere inanmamamız gerektiğini söyledi; bize bizzat takip ettiğini söyledi. Zaten Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi seven ve Türkiye'nin önemini anlayan bir kişidir, Savunma Bakanı Mattis. Dolayısıyla kendisine bu konuyla yakından ilgilenmesini, böyle bir oluşumda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geri dönülmez bir şekilde zarar göreceğini, hasar göreceğini net bir şekilde anlattım. Kendisi de Washington'dan Vancouver'a gelirken uçakta bile bu konuyu takip ettiğini ve bundan sonraki süreçte de yakından takip edeceğini ve bizimle de temas içinde olacağını söyledi. Öyle görünüyor ki Pentagon'la CENTCOM arasında da farklı pozisyonlar, farklı görüşler var.”

Dışişleri Bakanı Tillerson'un "Bunlar gazetelerde çıkan haberler, inanmayın” sözlerine, "Bu gazete haberi değil, sizin bazı askerlerinizin yaptığı bir açıklama” diyerek cevap verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, durumun çok ciddi olduğunu ve ordunun kurulması durumunda Türkiye'nin ciddi bir şekilde karşılık vereceğini de sözlerine eklediğini belirtti.

Çavuşoğlu, "YPG-PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler ve onları yok etmeye yönelik atacağımız adımlar sadece Afrin'le de sınırlı olamaz. Burada Menbiç de var, Fırat'ın doğusu da var ve nereden bize tehdit gelirse gerekli adımlar atacağız. Bugüne kadar atacağımızı söyledik ama bundan sonra bu adımları atacağımızı da herkes görecek” diye konuştu.

ABD'nin Rakka'da Türkiye ve Batı Avrupa ülkelerine verdiği sözleri tutmadığını ve ABD'nin YPG'ye verdiği silahları geri alma konusunda da Türkiye'ye sözler verdiğini ancak Türkiye'nin bu konuda haklı şüpheleri olduğunu da söyleyen Dışişleri Bakanı, "Burada şüpheci yaklaşmamız için ve kendi tedbirlerimizi almamız için yeterince sebebimiz var. Ve biz bunu, tedbirleri alacağımızı da net bir şekilde Tillerson'a ve Savunma Bakanı Mattis'e de söyledik” diyerek, Türkiye'nin endişe ve konumunu her iki bakana da açıkça ifade ettiğini vurguladı.

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