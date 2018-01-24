Çavuşoğlu: ‘Tillerson Suriye’de 30 Km’lik Güvenli Hat Önerdi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Afrin için 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Paris'te Tillerson'la yaptığı görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, görüşmede Amerikalı bakanın, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturulması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım da Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun ikinci gününde, "30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturulacak” demişti.

Reuters, hafta başında Avrupa temaslarında Tillerson'la birlikte seyahat eden bir Amerikalı gazeteciye dayandırarak geçtiği haberde, Tillerson'ın, Türkiye'nin "meşru güvenlik ihtiyaçlarını” gidermek için Suriye'nin kuzeybatısında bir "güvenli bölge” oluşturulması konusunda Ankara'yla birlikte çalışmayı umduklarını söylediğini aktarmıştı.

Çavuşoğlu, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda görüşeceklerini de duyurmuştu.