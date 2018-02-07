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Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

07.02.2018 01:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den PYD'ye yardımı kesmesini beklediğini mevkidaşı Tillerson'ın Ankara ziyareti sırasında açıkça anlatacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un Suriye'de PYD'ye verdiği desteği eleştirerek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti sırasında bu konunun açıkça konuşulacağını söyledi.

TGRT Haber'de katıldığı programda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na, "Afrin'den sivillerin ve PYD ile PKK üyelerinin çıkarılması konusunda Türkiye ile ABD arasında bir pazarlık olup olmadığı" soruldu. "ABD ile bir pazarlık ya da temasımız olmadı" diye yanıt veren Çavuşoğlu, "Zaten ABD'nin burada bilinen bir mevcudiyeti yok. Belki istihbarat elemanları vardır. Onlar da sahada zaten gizli bir şekilde dolaşırlar ama ABD'nin böyle bir mevcudiyeti yok. Dolayısıyla ABD ile konuşacağımız bir konu da değil. Bizim ABD'den isteğimiz zaten bellidir: Bu terör örgütüne desteği kessinler, silah vermesinler, bir de gölge etmesinler. Bizim beklentimiz gayet açık ve nettir" ifadesini kullandı.

"Açık açık konuşacağız"

Çavuşoğlu'na, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve ABD'nin Afrin nedeniyle "endişeli olduğu" yönündeki açıklamaları da hatırlatıldı. Çavuşoğlu, bunun üzerine, "Amerika, esas bizim endişelerimizi anlamalı ve karşılamalı. Burada sorunun kaynaklarından bir tanesi ABD'nin YPG/PKK ile yaptığı işbirliği" diye konuştu.

Ankara ve Washington arasındaki temasların önemli olduğunu ve çalışma grubu oluşturulduğunu hatırlayan Çavuşoğlu, "Artık oyalama dönemi bitti. Tillerson'la da geldiği zaman açık açık konuşacağız" dedi.

Tillerson ve McMaster'in Ankara'yı ziyaret edeceği Salı günü Türk basınında yer almıştı. Ancak ziyaretin hangi tarihte gerçekleşeceğine dair henüz net bir bilgi yok. Çavuşoğlu da bu konuda ayrıntı vermedi.

Erdoğan ABD'nin Menbiç'ten çekilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD'ye seslenerek Afrin'in yaklaşık 150 kilometre doğusundaki Menbiç'teki askerlerini çekmesini istemişti. Erdoğan, ABD'nin Menbiç'e YPG'yi yerleştirdiğini belirterek, "Biz Münbiç'e [Menbiç] topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz" dedi.

DW/GY, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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