Çavuşoğlu: ‘Trump’ın Kararı Yerinde Hatta Geç’

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın, YPG’nin kontrolündeki bölgelerin imarı için gönderilecek parayı dondurma kararını ‘yerinde bir karar’ olarak değerlendirdi. Çavuşoğlu, Tel Rıfat’ın henüz alınmadığını da söyledi. AK Parti’nin Gençlik Kolları Kongresi için Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına verdiği Suriye'de YPG’nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatına ilişkin soruyu, kararın yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu söyledi. Maddi yardımın Suriye'deki halklara verilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt'ün bulunduğunu vurgulayarak, “Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil diğer halklar da var. Araplar, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne zorla göçe gönderilen çok insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şuan DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye'deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz" dedi.

Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği tartışmalarına da değinen Çavuşoğlu, Fransa'nın bu söylemi yalanladığını, sonra iki üç defa düzeltme yaptığını belirterek, ”Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını şaşıran adeta bir ülke ile karşı karşıyayız. Oysa Fransa Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülke. Bugüne kadar da doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini bile söyleyemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Ve kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Ve Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığımız son görüşmede de şunu söyledik, 'uzaktan ahkam kesmeyin gelin Afrin'e birlikte yardım edelim. Yardımları birlikte ulaştıralım. Geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. Yani üç beş tane YPG/PKK'lıların sözüne bakmayın. Oradaki halklar ne diyor, onlara göre bakın' dedik" diye konuştu. Çavuşoğlu, Tel Rıfat'ın daha alınmadığını da aktararak, "Oradaki vatandaşlardan, Suriye vatandaşlarından, oradaki kardeşlerimizden de feryat yükseliyor. Yani YPG/PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye zaten DEAŞ olsun El Nusra olsun YPG/PKK tüm terör örgütlerinden temizlenmeden Suriye'ye huzur, istikrar ve güven gelmez. Dolaysıyla tüm şehirleri bu teröristlerden ve hepsinden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor" diye konuştu.

Daha sonra kongreye geçen Çavuşoğlu, burada partililere hitap etti. Çavuşoğlu burada da PKK ve YPG’ye yüklendi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu; ”Bu PKK'ya ve YPG'ye destek verenler kim? Türkiye'yi çok sevenler mi? Türkiye'nin ve İslam'ın dostları mı? Bunlara sorguluyor musunuz? Bunları görebiliyor musunuz? Neden sadece YPG ve PKK'ya veriyorlar. Bugün Suriye topraklarında YPG ve PKK'nın sürgüne gönderdiğini 500 binden fazla Kürt'ün hakkını savunan var mı? Peki bu YPG, PKK Kürtlerin hakkını savunuyorsa bu kadar Kürt kardeşimizi Suriye'den zorla kaçırtarak onların mallarını mülklerini elinden niye aldı? Bugün YPG/PKK Suriye'de 30'a yakın farklı Kürt siyasi partiyi kapattı. Bu insanların hakkını savunan var mı? Bugün Fırat Kalkanı operasyonundan sonra 140 bin Suriyeli El Bab'a kadar gitti. Şimdi Afrin operasyonu daha biter bitmez Kürtler, Araplar, Süryaniler kim olursa olsun tüm kardeşlerimiz buralara dönüyor. Bugün PKK/YPG Suriye topraklarının yüzde 25'ini kontrol ediyor. Bugün Türkiye'den Suriyeliler dönerken neden YPG/PKK'nın kontrol ettiği yüzde 25 topraklara bir tane bile Türkiye'deki Kürt kardeşimiz dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin savunucusuydu. Zaten bunların büyük bir çoğunluğunu PKK/YPG sürgüne gönderdi. O yüzden dönemiyorlar. Onların Kürtlerin hakları diye bir dertleri yok.”