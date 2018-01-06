Çavuşoğlu ve Gabriel: ‘İlişkilerimizi Geliştirebileceğimize İnaniyoruz’

Son Güncelleme 6 saat önce 06.01.2018 18:57 |6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Her iki bakan da geçmişte yaşanan görüş ayrılıklarını aşmak için gerekli adımları atacaklarını belirtti, iki ülke arasındaki istişare mekanizmalarının yeniden hayata geçirilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Önce Sigmar Gabriel'in evinde buluşan dışişleri bakanları daha sonra tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda ortak bir basın toplantısı yaptı. İki ülke arasında yaşanan gerilimlerle dolu bir dönemin sonu olarak yorumlanan buluşmayı değerlendiren Gabriel, Türkiye'yle Almanya arasında siyasi konularda bir takım fikir ayrılıklarının söz konusu olduğunu belirtti ve "Tüm bu zorlukları aşmayı bir görev biliyoruz ve sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Ve bu konuyla ilgili ciddi bir irademizin olduğunu belirtmek istiyoruz. Değerli meslektaşımla ben, geleceğe yönelik bu gerilimleri aşmak için gereken adımları atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz" dedi. Geride kalan dönemde sorun yaratan konuları ele aldıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, samimi bir ortamda ikili ilişkileri ve bazı bölgesel konuları görüşme fırsatı yakaladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Bazı sorunlar yaşadık. Hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu, gerginlikler de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandık. Karşılıklı anlayış diyalog ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

4 Kasım'da kendi memleketi Antalya'da bir araya geldiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, orada da konuştukları gibi iki ülke arasındaki istişare mekanizmalarının yeniden hayata geçirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı. Buna örnek olarak karma ekonomi toplantısının yeniden yapılması için ilgili bakanlıklara talimatlar verileceğini duyuran Çavuşoğlu, AB sürecinde de yola devam edilmesini hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz." dedi. Her iki bakan Suriye, İran ve IŞİD'le mücadele gibi konularda Berlin ve Ankara'nın ortak bir çizgide olduğuna vurgu yaparken, Gabriel gelen bir soru üzerine Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumuzla ilgili de konuştu.