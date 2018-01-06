Çavuşoğlu ve Gabriel: ‘İlişkilerimizi Geliştirebileceğimize İnaniyoruz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Önce Sigmar Gabriel'in evinde buluşan dışişleri bakanları daha sonra tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda ortak bir basın toplantısı yaptı.
İki ülke arasında yaşanan gerilimlerle dolu bir dönemin sonu olarak yorumlanan buluşmayı değerlendiren Gabriel, Türkiye'yle Almanya arasında siyasi konularda bir takım fikir ayrılıklarının söz konusu olduğunu belirtti ve "Tüm bu zorlukları aşmayı bir görev biliyoruz ve sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Ve bu konuyla ilgili ciddi bir irademizin olduğunu belirtmek istiyoruz. Değerli meslektaşımla ben, geleceğe yönelik bu gerilimleri aşmak için gereken adımları atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz" dedi.
Geride kalan dönemde sorun yaratan konuları ele aldıklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, samimi bir ortamda ikili ilişkileri ve bazı bölgesel konuları görüşme fırsatı yakaladıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, "Bazı sorunlar yaşadık. Hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu, gerginlikler de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandık. Karşılıklı anlayış diyalog ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
4 Kasım'da kendi memleketi Antalya'da bir araya geldiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, orada da konuştukları gibi iki ülke arasındaki istişare mekanizmalarının yeniden hayata geçirilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.
Buna örnek olarak karma ekonomi toplantısının yeniden yapılması için ilgili bakanlıklara talimatlar verileceğini duyuran Çavuşoğlu, AB sürecinde de yola devam edilmesini hedeflediklerini söyledi.
Çavuşoğlu, "Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz." dedi.
Her iki bakan Suriye, İran ve IŞİD'le mücadele gibi konularda Berlin ve Ankara'nın ortak bir çizgide olduğuna vurgu yaparken, Gabriel gelen bir soru üzerine Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumuzla ilgili de konuştu.
Türk yargısının aldığı olumlu kararlar olduğunu belirten, bazı tutuklu Almanlar'ın serbest bırakıldığını, bir kısmının yurtdışına çıkabildiğini ifade eden bakan, Yücel'in konumuyla Türkiye'ye silah ihracatının yavaşlatılması arasında bir bağlantı olmadığını söyledi. Gabriel, "Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım. Size bir örnek vermek istiyorum. Türk askeri örneğin Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele veriyor. Orada IŞİD'in yerleştirdiği mayınlar nedeniyle yaşamını yitiren askerler var. Şimdi biz Alman savunma sanayisi olarak ülkemizde bu gibi mayınlara karşı koruyucu teçhizata sahipsek bunları ihraç etmeyecek miyiz? Böyle bir şeyin düşünülmesi mümkün değil" şeklinde konuştu. Gabriel, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme öncesi, tutuklu gazeteci Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etmişti.
Çavuşoğlu ise bir soru üzerine, terörle mücadelede Almanya ile iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini anlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'dan hem PKK hem de FETÖ ile ilgili beklentileri olduğunu dile getirdi ve Almanya'nın da bunun farkında olduğunu söyledi.
İki bakan basın toplantısının ardından çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bu arada Gabriel'in önümüzdeki haftalarda İstanbul'a giderek, meslektaşı Çavuşoğlu'yla Alman Lisesi'nin 100.yılı kuruluş törenlerine katılacağı öğrenildi.
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