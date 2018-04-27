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Çavuşoğlu ve Pompeo Brüksel’de Görüştü

27.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklama yaparak, iki bakanın görüşmelerinde Suriye ve bir dizi ikili konuyu ele aldıklarını belirtti

Çavuşoğlu ve Pompeo Brüksel’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında ABD’nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo ile görüşte.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklama yaparak, iki bakanın görüşmelerinde Suriye ve bir dizi ikili konuyu ele aldıklarını belirtti.

Nauert, Pompeo ve Çavuşoğlu’nun Türk-Amerikan ortaklığının bölgede taşıdığı değer ve aralarında yakın iletişimi devam ettirmenin önemi üzerinde mutabık kaldığını kaydetti.

Sözcü Nauert’ın açıklamasına göre, Pompeo Türkiye’de hapiste tutulan Amerikan vatandaşları ve ABD misyonundaki yerel çalışanlardan duydukları kaygıyı aktardı.

Görüşmede Menbiç konusu da konuşuldu. Nauert, iki bakanın, bu konuda daha önce yapılan görüşmelere dayanarak, ileriye dönük ortak bir çözüm yolu bulmak amacıyla oluşturulan ikili sürece desteklerini yeniden doğruladığını bildirdi.

Çavuşoğlu’ndan Menbiç açıklaması

Çavuşoğlu ve Pompeo’nun ayrıca ABD’nin Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını desteklemeye olan bağlılığını ele aldığı belirtildi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Pompeo’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(ABD ile) Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Çavuşoğlu, “Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik. Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" diye konuştu.

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