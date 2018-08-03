Çavuşoğlu ve Pompeo Singapur'da görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, Ankara-Washington ilişkilerinin en zorlu dönemlerinden birinin yaşandığı günlerde bir araya geldi.
Singapur'daki görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Birçok konuyu konuştular. Ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmeye çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldılar" dedi. Nauert, görüşmeyi "yapıcı" olarak tanımladı.
Pompeo: Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor
Pompeo da Singapur'a vardıktan sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin Çarşamba günü Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında aldığı yaptırım kararlarına değindi. Pompeo söz konusu yaptırımların, İzmir'de ev hapsinde olan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesini sağlama konusunda "çok ciddi" olduklarını gösterdiğini söyledi.
Çavuşoğlu ve Pompeo, Singapur'da yapılan 51'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü. TSİ 07.30'da başlayan ikili görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
DW,rtr,AFP/CÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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