Çavuşoğlu: YPG Menbiç'ten çekilecek, güvenliği Türkiye ve ABD sağlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbiç'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söyledi.

Moskova'da gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Menbiç'te ABD ile nasıl bir yol izleyeceklerine dair bilgi verdi.

ABD ile kurulan çalışma gruplarının YPG'nin olduğu bölgeleri kimin, nasıl yöneteceğini belirlemek üzerine çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Temel prensip nüfusu oranında bölgede yönetim olması. Yani Münbiç'te (Menbiç) yüzde 90 Arap varsa burayı yönetenler de güvenliği tesis edip koruyacak olanlar da Araplardan oluşacak. Ancak hiçbir şekilde terör örgütü YPG'nin elinde olmayacak" dedi.

Bu yeni yönetim paylaşımının ABD ile birlikte düzenleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, Menbiç'ten başlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Orada (Menbiç'te) bir model uygulayacağız ve daha sonra diğer yerlere bunu götüreceğiz. Bu Rakka için de geçerli Fırat'ın doğusundaki diğer yerler için de geçerli. İşin özeti bu."