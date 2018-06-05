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Çavuşoğlu: YPG Menbiç'ten silahsız ayrılacak

05.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbiç'ten ayrılırken silahlarını bırakacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç konusunda yapılan anlaşma kapsamında çekilecek olan YPG'lilerin silahlarını teslim ettikten sonra bu kentten ayrılacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Pazartesi günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Türkiye ve ABD dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin YPG kontrolündeki Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığı duyurulmuştu.

Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu yol haritasıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var. YPG, Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak" dedi.

Bu süreçte hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Menbiç modeli" olarak tanımladığı yol haritasının Suriye'de YPG kontrolündeki diğer bölgeler için de uygulanacağını belirtti.

Menbiç gerginliği

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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