Çavuşoğlu: YPG Menbiç'ten silahsız ayrılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç konusunda yapılan anlaşma kapsamında çekilecek olan YPG'lilerin silahlarını teslim ettikten sonra bu kentten ayrılacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Pazartesi günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Türkiye ve ABD dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin YPG kontrolündeki Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığı duyurulmuştu.

Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu yol haritasıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var. YPG, Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak" dedi.

Bu süreçte hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Menbiç modeli" olarak tanımladığı yol haritasının Suriye'de YPG kontrolündeki diğer bölgeler için de uygulanacağını belirtti.