Çavuşoğlu: YPG’ye Güvenme Stratejisi Ahmakça

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika’nın Suriye ve Irak’ta IŞİD terör örgütüne karşı YPG ile işbirliği yapmasını bir kez daha sert bir şekilde eleştirdi. Türkiye’nin Afrin operasyonunu başlatmasının ardından YPG güçlerinin IŞİD’e karşı mücadelesinin sekteye uğradığı ve örgütün Türk ordusuyla savaşmaya başlamasının bu örgüte güvenilmeyeceğinin bir işareti olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Örgütün bu seçimi dahi onlara güvenme stratejisinin, ahmaklığının bizatihi emaresi olduğunu düşünüyorum” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin IŞİD’in yeniden biraraya gelmesine izin vermeyeceğini ve bu noktada Amerika’yla çalışacağını ifade etti. Çavuşoğlu bu noktada Amerika’nın da Suriye’de Türkiye’nin de liderliğiyle ortaya çıkan geleceğe yönelik yol haritasına Amerika’nın da destek vermesini umduğuna değindi.

Çavuşoğlu Amerika’nın mevcut politikalarının bir önceki Başkan Obama yönetiminin şaibeli politikalarının Trump yönetimine uzanması olduğunu iddia ederken yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Pompeo’nun göreve gelmesiyle ve yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un kararlarıyla bu politikaların düzelmesini beklediğine dikkat çekti. Çavuşoğlu bu noktada, “ABD, kendi değerleri ve teröristlerin ana hedeflerinden olan Türkiye ile 66 yıllık müttefikliğine rağmen teröristlerle bir ittifak oluşturmaya karar vererek tüm eleştirmen ve muhaliflerinin ekmeğine yağ sürmüştür” ifadelerini kullandı.