Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile imzalanan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, bu kararın 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün hafta başında serbest bırakılmasından sonra alındığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Antalya'da bölgesel gazeteciler ile buluşan Çavuşoğlu, Yunanistan’daki askerlerin tahliye edilmesinin sorulması üzerine "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk” dedi.

Yunanistan hükümetinin konuyu "gerçekten” çözmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ın aynı zamanda batıdan “çok ciddi baskı” gördüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a Batı'dan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara Batı'dan çok baskı var” diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’da alınacak son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.