Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Afrin tepkisi

Myanmar ve başka yerlerde Müslümanlara zulmedilmesine ABD'nin kayıtsız kalmasını da eleştiren Dışişleri Bakanı, "Terör örgütüne yaptığımız bir müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani, sivil konularda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok biliriz. Geçmişinizi de çok biliriz" şeklinde konuştu.

Antalya Kepez'deki bir açılışta konuşan Çavuşoğlu, 2003 ve 2004 yıllarında Irak'ın Ebu Gureyb Cezaevi'nde Iraklı mahkûmlara yapılan işkenceleri hatırlatarak, "O insanları soyundurup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri gördük biz… Sivillere yaptığınız işkenceler tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz" ifadesini kullandı.

New York'taki 11 Eylül 2001 saldırılarını takiben ABD liderliğinde uluslararası koalisyonun Irak'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'i devirmesi ile sonuçlanan Irak Savaşı sırasında Amerikalı askerlerin yaptığı işkence fotoğraflarını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin tavrını "ikiyüzlü" sözleriyle değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" dolayısıyla ABD'nin yaptığı itidalli davranılması ve sivil kayıpların önün geçilmesi çağrısına, Irak Savaşı'ndan bir örnekle tepki gösterdi.

Avrupa'ya PKK eleştirisi

Çavuşoğlu, konuşması sırasında Avrupa'da bazı siyasetçilerin ve partilerin ideolojilerinden dolayı PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyledi, sivil kayıp ve insani konulardan dolayı duyulan endişeleri "bahane" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin siviller ve mülteciler konusunda hassasiyetini dile getiren Dışişleri Bakanı "Üç buçuk milyon Suriyeliyi, Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu kadar masraf ederken Türkiye'ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye'ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Bitinceye kadar sürdüreceğiz"

Operasyonun kapsamı konusunda gene Batı ülkelerinden gelen "sınırlı olsun" çağrılarına da değinen Çavuşoğlu, "Terör, tehdit nereden gelirse gelsin, ister Afrin'den, ister Sincar'dan, ister Kandil, ister Membiç'ten, isterse Fırat'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz" sözleriyle harekâtın genişletilebileceğine dair işaret verdi.

Benzer bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi ve "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana NATO müttefiki ABD ve Fransa'nın itidal çağrıları ve sivil kayıplar konusunda endişeleri dışında bu ülkelerden doğrudan bir tepki gelmezken, Almanya'da, Türkiye'ye satılan Leopard 2 tanklarının operasyonda kullanılması tartışma konusu oldu.

DW,DHA/ÇÖ,ÖA

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