HABER

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Afrin tepkisi

26.01.2018 20:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'deki askeri operasyon konusunda sivillere yönelik hassasiyet dile getiren ABD'ye, Irak işgali sırasında işkence görüntülerini hatırlatarak "ikiyüzlü" yakıştırmasını kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarında başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" dolayısıyla ABD'nin yaptığı itidalli davranılması ve sivil kayıpların önün geçilmesi çağrısına, Irak Savaşı'ndan bir örnekle tepki gösterdi.

New York'taki 11 Eylül 2001 saldırılarını takiben ABD liderliğinde uluslararası koalisyonun Irak'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'i devirmesi ile sonuçlanan Irak Savaşı sırasında Amerikalı askerlerin yaptığı işkence fotoğraflarını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin tavrını "ikiyüzlü" sözleriyle değerlendirdi.

Antalya Kepez'deki bir açılışta konuşan Çavuşoğlu, 2003 ve 2004 yıllarında Irak'ın Ebu Gureyb Cezaevi'nde Iraklı mahkûmlara yapılan işkenceleri hatırlatarak, "O insanları soyundurup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri gördük biz… Sivillere yaptığınız işkenceler tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz" ifadesini kullandı.

Myanmar ve başka yerlerde Müslümanlara zulmedilmesine ABD'nin kayıtsız kalmasını da eleştiren Dışişleri Bakanı, "Terör örgütüne yaptığımız bir müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani, sivil konularda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok biliriz. Geçmişinizi de çok biliriz" şeklinde konuştu.

Avrupa'ya PKK eleştirisi

Çavuşoğlu, konuşması sırasında Avrupa'da bazı siyasetçilerin ve partilerin ideolojilerinden dolayı PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyledi, sivil kayıp ve insani konulardan dolayı duyulan endişeleri "bahane" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin siviller ve mülteciler konusunda hassasiyetini dile getiren Dışişleri Bakanı "Üç buçuk milyon Suriyeliyi, Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu kadar masraf ederken Türkiye'ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye'ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Bitinceye kadar sürdüreceğiz"

Operasyonun kapsamı konusunda gene Batı ülkelerinden gelen "sınırlı olsun" çağrılarına da değinen Çavuşoğlu, "Terör, tehdit nereden gelirse gelsin, ister Afrin'den, ister Sincar'dan, ister Kandil, ister Membiç'ten, isterse Fırat'ın doğusundan gelsin, nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz" sözleriyle harekâtın genişletilebileceğine dair işaret verdi.

Benzer bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi ve "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana NATO müttefiki ABD ve Fransa'nın itidal çağrıları ve sivil kayıplar konusunda endişeleri dışında bu ülkelerden doğrudan bir tepki gelmezken, Almanya'da, Türkiye'ye satılan Leopard 2 tanklarının operasyonda kullanılması tartışma konusu oldu.

DW,DHA/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

İlginizi Çekebilir

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.