Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: ‘Gerçek Müttefik Türkiye’nin Yanında Olur’

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye-Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu için "Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye'nin yanında olur. Bugün Tillerson'a net bir şekilde bu açıklamayı verdik. Rusya ve İran'a bilgi veriyoruz. Suriye rejimine önceden yazılı bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün akşam NTV canlı yayınında, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere diplomatik temasları hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü istişareler konusunda şunları dile getirdi:

"Suriye rejimi kayıtlara geçirmek için kendi topraklarına girilmesine karşı olduğunu bildirdi. Rusya ve diğer ülkelerle biz bilgi paylaşımı yapıyoruz. BM'ye de bilgilendirmeyi yapıyoruz. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanıyoruz. Esas olan bizim ne yaptığımız, harekatın uluslararası hukuka uygunluğudur. Bizim kendi adımlarımızı atmamız lazım. Gerekli uyarıları yaptık. Kimse bizi ne tehditten koruyabilir, ne de kollayabilir. Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye'nin yanında olur. Bugün Tillerson'a net bir şekilde verdik. Rusya ve İran'a bilgi veriyoruz. Harekatta tam isabet var. Yaralılara baktığımızda PKK, YPG teröristleridir. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi Suriye rejimine önceden yazılı bilgilendirme yapıyoruz. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Sadece yazılı bilgilendirmede bulunuyoruz; biz buraya girdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli, Türkiye bunu destekliyor.”