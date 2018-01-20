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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: ‘Gerçek Müttefik Türkiye’nin Yanında Olur’

20.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye-Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu için “Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye’nin yanında olur. Bugün Tillerson’a net bir şekilde bu açıklamayı verdik.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye-Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu için "Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye'nin yanında olur. Bugün Tillerson'a net bir şekilde bu açıklamayı verdik. Rusya ve İran'a bilgi veriyoruz. Suriye rejimine önceden yazılı bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün akşam NTV canlı yayınında, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere diplomatik temasları hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü istişareler konusunda şunları dile getirdi:

"Suriye rejimi kayıtlara geçirmek için kendi topraklarına girilmesine karşı olduğunu bildirdi. Rusya ve diğer ülkelerle biz bilgi paylaşımı yapıyoruz. BM'ye de bilgilendirmeyi yapıyoruz. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanıyoruz. Esas olan bizim ne yaptığımız, harekatın uluslararası hukuka uygunluğudur. Bizim kendi adımlarımızı atmamız lazım. Gerekli uyarıları yaptık. Kimse bizi ne tehditten koruyabilir, ne de kollayabilir. Gerçek müttefik teröristlerin yanında değil, Türkiye'nin yanında olur. Bugün Tillerson'a net bir şekilde verdik. Rusya ve İran'a bilgi veriyoruz. Harekatta tam isabet var. Yaralılara baktığımızda PKK, YPG teröristleridir. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi Suriye rejimine önceden yazılı bilgilendirme yapıyoruz. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Sadece yazılı bilgilendirmede bulunuyoruz; biz buraya girdik. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli, Türkiye bunu destekliyor.”

Çavuşoğlu, ayrıca operasyondaki askeri gelişmeler konusunda da bilgi vererek, "Havadan da müdahale ihtiyacı duyulmuştur. Hedeflerin yüzde 95'i vurulmuştur. Harekatta siviller değil, teröristler hedef alınmıştır. Harekat, çok titiz bir şekilde yürütüyor. Operasyonu havadan ve karadan yürütüyoruz. Teknik konularda askerlerimiz bilgi vermektedir. Hava sahasını kullanma ihtiyacı vardır, F-16'larımız hedefleri vurmuştur” diye konuştu.

Bu arada İran tarafı, bu ay sonunda Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi”nin, Türkiye'nin bu askeri operasyonu nedeniyle sıkıntıya gireceğini duyurdu.

İran'ın tavrını değerlendiren Çavuşoğlu ise, "Soçi'yle bunun bilgisi yok. Soçi'de YPG'nin, PKK'nın olmadığını söyledik. DEAŞ, El Nusra, PKK-YPG yoktur. Siyasi süreci etkileyecek bir şey yoktur. Soçi'nin zemini farklıdır. Oradaki rejim ile terörist olmayan gruplarla yapılan görüşmedir. Suriye'deki aktörlere bilgi paylaşımında bulunduk, ne yapacağımızı da konuştuk. Bundan sonra da devam edecektir. İdlib'de gözlemci sayısını artırmak için sahada çalışmalar sürüyor. 4'e çıkması için çalışıyoruz. Afrin'de yapılan saldırılar gözlemcilerimize, askerlerimize ve sivillere, muhalefete saldırılar gelmeye başladı. Bu, istikrar ve güveni engellemektir. Amaç siyasi çözümü etkilemek, terör devletini kurmaktır. Harekat, İdlib'de atacağımız adımları da etkileyecektir” diyerek görüşlerini aktardı.

ABD Maslahatgüzarı da Türk Dışişleri'ne çağrıldı

Türk Dışişleri Bakanlığı'nda da bu operasyon nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Diplomatik kaynaklar, Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle ilgili taraflara resmi bilgilendirmeler yapıldığını paylaştı.

ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Türk Dışişleri'ne davet edilerek, operasyon hakkında gerekli bilgiler kendisine aktarıldı.

Türk Dışişleri, ABD yanı sıra öncelikle Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksay Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim T. Fard'a bilgilendirmede bulundu.

Türkiye, ABD, Rusya ve İran'ın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri de bilgilendirme kararı aldı. Bu çerçevede, İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin de bakanlığa davet edilmesine karar verildi.

Türk Dışişleri adına bilgilendirme görüşmelerini Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener'in yaptığı da ifade edildi.

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