Çavuşoğlu’ndan ABD’ye ‘Tarafını Seç’ Mesajı

"Amerika, müttefiklerini mi seçiyor, bir terör örgütünü mü tercih ediyor? Amerika bir terör örgütünü seçiyorsa o zaman bizim tavrımız elbette farklı olur. O zaman biz de kendi tedbirlerimizi alırız. Kim olursa olsun. Arkasında Amerika olmuş, başka bir ülke olmuş bizi ilgilendirmez” diye konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK ile mücadele ettiği gibi YPG ile de Afrin'de, Fırat'ın doğusunda ya da nerede gerekiyorsa mücadele edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde YPG-PYD'ye silah vermeyeceğini vurguladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Fakat Amerika içinden, yönetimdeki değişik kesimlerden, CENTCOM'dan farklı açıklamalar geliyor. En son bölgedeki bir asker açıklama yaptı. Amerika'nın tarafını belli etmesi gerekiyor. Her şeyden önce koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyon içerisindeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı, "Bu bizim için varoluş meselesidir. Terör örgütünü tercih eden ülkelere karşı tavrımız da farklı olur. Bizim düşmanımız olan bir terör örgütü ile işbirliği yapan, ona destek veren ülkelere bizim güvenmemiz söz konusu olmaz. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz o zaman göbeğimizi kendimiz keseriz” diye konuştu.

Böyle bir adım atılmamasını umduklarını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Aksi takdirde bölgede kaos olur. Sadece bizim YPG'ye yönelik operasyonlar ki bunu da kimse durduramaz. Suriye'nin geleceği de riske atılır” uyarısı yaptı.

"Bize söylenen daha önceki sözler de tutulmadı. Rakka'da operasyon bittikten sonra ABD, burayı Rakkalı insanlara, Araplar'a verecekti. Ama olmadı. Münbiç'te de olmadı. Sadece bize değil Fransa'ya, diğer ülkelere de söz verdiler ama olmadı. Dolayısıyla sözünü tutmayan bir ülke ne kadar itibarlı bir ülke olur. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada da gördük ki tehditler ile ayak oyunları ile terör örgütleriyle işbirliği yaparak bir yere varılamaz. ABD'nin burada karar vermesi, net bir tavır alması lazım” diyen Çavuşoğlu, bu konuları Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceklerini de açıkladı.