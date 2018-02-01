Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SOÇİ ZİRVESİ ÇOK BAŞARILI

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Zirvesi'ni değerlendiren Çavuşoğlu, "Muhalefeti Soçi'de biz temsil ettik. Ufak tefek krizleri de aştık formüller bulduk. Diplomasiyi işlettik sorunu çözdük. Önemli olan sonuç elde etmektir. Suriye konusu kolay bir konu değil. 7 yıla yakın sorun devam ediyor. Sonuç bildirgesi önemli. Bana göre sonuç çok başarılı" dedi.

BİZZAT PUTİN İLGİLENİYOR. RUSYA ÇALIŞMALARI YAPIP BU KONUDA BİZE DÖNECEK

Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırı sanığının Soçi'deki Zirve'ye katılmasına ilişkin Çavuşoğlu, Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, izahat istedik. Rusya'dan tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istedik. Kırmızı bültenle aranan biri. Bizzat Putin ilgileniyor. Rusya çalışmaları yapıp bu konuda bize dönecek dedi.

AFRİN OPERASYONU İLE İLGİLİ FRANSA VEYA BAŞKA HİÇBİR ÜLKE BİZE DERS VEREMEZ

Afrin Operasyonu'na ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı Afrin operasyonu ile ilgili Fransa veya başka hiçbir ülke bize ders veremez. Amacın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kendilerine de bilgi verdik, çok net bir şekilde anlattık. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; genel söylüyorum. 'Yüzümüze karşı konuştuklarında haklısınız meşru müdafaa hakkınız önemli.' Sonra arkadan değişik konuşmalar yapıyorlar.