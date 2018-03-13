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Çavuşoğlu’ndan Kritik Menbiç Açıklaması

13.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Menbiç konusunda ABD ile Türkiye’nin bir anlaşmaya vardığını açıkladığı belirtildi

Çavuşoğlu’ndan Kritik Menbiç Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Menbiç konusunda ABD ile Türkiye’nin bir anlaşmaya vardığını açıkladığı belirtildi. Moskova’da konuşan Çavuşoğlu’nun, YPG’nin Suriye’de Fırat Nehri'nin batısında kalan Menbiç kentinden çekileceğini, sonrasında güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söylediği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu, YPG’nin gitmemesi durumunda Menbiç’e ve aynı şekilde Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağını vurguladı. “ABD ile anlaşmamız lazım, 19 Mart’taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, takvim dahil her şey net olacak” dedi.

ABD ile ortak mekanizma toplantısı 19 Mart'ta Washington'da yapılacak. Menbiç’te küçük çapta bir birliği bulunan Washington ise böyle bir planı teyit etmiş değil.

ABD Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili bir bilgi vermedi ve iki ülkenin belirsizliğini koruyan konularda beraber çalıştığını, ayrıntılı tartışmaların yapılacağını ve hala onay beklediğini belirtti.

Suriye’deki Kürtler ise, Çavuşoğlu’nun açıklamalarına karşı çıktı.

Menbiç Askeri Meclisi sözcüsü Şervan Derviş, 2016’da IŞİD’den temizlendikten sonra YPG’nin kenti terk ettiğini, yerel güçlerin Menbiç’i idare ettiğini ve ortak devriyeler dahil ABD önderliğindeki koalisyonla yakın işbirliği yaptıklarını söyledi.

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