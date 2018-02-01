Çavuşoğlu’ndan Macron’a: 'Anayasa Mahkemeniz Karar Verdi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Ermeni meselesini yeniden gündeme taşıma kararına karşılık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa Anayasa Mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir,” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki partili milletvekilleri toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 1915 yılında yaşanan Ermeni meselesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, geçen yıl 27 Ocak'ta Fransa Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin olarak ifade özgürlüğüne aykırı şekilde herhangi bir yasaklama olamayacağına karar verdiğine gönderme yaptı. Çavuşoğlu, "Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa Anayasa Mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir,” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu için "işgal olmamalı” yönündeki görüşüne de tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar'ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir,” diye konuştu.