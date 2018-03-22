Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile Menbiç konusunda üzerinde görüşülen yol haritasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, yol haritasının Menbiç'te başarılı olması hâlinde Fırat'ın doğusundaki diğer şehirlere de uygulanacağını, YPG'nin bölgeden ayrılmasının ardından Türkiye ve ABD'nin birlikte hareket ederek güvenlik konusundaki tedbirleri de birlikte alacağını söyledi.

Bölgenin gelecekteki yönetimi ve güvenliğiyle ilgili demografi kriterinin geçerli olacağını belirten Çavuşoğlu, "Eğer bu plan uygulanmazsa o zaman yapılması gereken tek şey var: Teröristlerin burada yok edilmesi, etkisiz hâle getirilmesi. Bu sadece Fırat'ın doğusu için değil, Irak'taki teröristler için de geçerlidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerkirse Sincar'a gireriz" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, dün yaptığı açıklamada toprakları üzerinde herhangi bir gücün askeri operasyonuna ve varlığına izin vermeyeceklerini söylemişti.