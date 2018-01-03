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Çavuşoğlu'ndan "PKK'ya ön şart" haberine yalanlama

03.01.2018 01:34 | Son Güncelleme 11 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği röportajda, PKK ile ilgili ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, PKK ile ilgili ifadelerinin çarpıtıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, dpa ile yaptığı mülakatta, "PKK'nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini" belirterek, "Şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım" dedi.

Alman haber ajansı dpa'nın farklı konulara ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, PKK ile olası bir barış sürecini de değerlendirmişti. Dpa'nın haberinde Çavuşoğlu'nun, PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti. Haberde, Çavuşoğlu'nun bundan sonra barış süreci başlatmanın mümkün olabilmesi için "öncelikle silahların bırakılması" gerektiğini söylediği kaydedilmişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun basın danışmanı Kahraman Halisçelik de, dpa'ya konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakmasının barış sürecinin yeniden hayata geçirileceği anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Halisçelik, "Bizim Türk vatandaşlarını öldüren bir terör örgütüyle yeniden görüşmelere başlama niyetimiz yok" ifadesini kullandı.

DW/dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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