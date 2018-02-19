Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye ‘Afrin’ Uyarısı

Türkiye, YPG unsurlarına karşı operasyon düzenlediği Afrin’e Suriye ordusunun girmesi halinde buna karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uyarısı, Suriye devlet medyasının hükümet güçlerinin Kürt milislerle varılan anlaşmanın ardından “birkaç saat içerisinde” Afrin’e girmeye başlayacağı şeklindeki haberinden sonra geldi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Kürt yetkili de, YPG’yle Şam rejiminin Türkiye’nin harekatını püskürtmek için Suriye ordusunun Afrin bölgesine girmesi konusunda anlaştığını belirtmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, rejim güçlerinin Türklerin “saldırganlığına” karşı koymada yerel güçlere “destek sağlamak” için Afrin’e konuşlanacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, Suriye hükümet birliklerinin YPG'yi korumak için Afrin’e girmesi halinde onlarla savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da konuşan Çavuşoğlu, “Eğer (Şam) rejim, YPG’yi korumak için giriyorsa, bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz” dedi.

Diğer taraftan Çavuşoğlu, “rejimin YPG’yi temizlemek için girmesi halindeyse” bundan problem duymayacaklarını kaydetti.