Çavuşoğlu'nun ABD'deki Menbiç görüşmesi ertelendi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta planlanan Washington ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada ertelemeye gerekçe belirtilmedi.

Erteleme kararı, ABD Dışişleri Bakanlığında yaşanan görev değişiminin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Rex Tillerson'ı görevden almış, yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmişti. Çavuşoğlu da Çarşamba günü yaptığı değerlendirmede Washington ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenebileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo ile de iyi ilişkiler kurmak amacında olduklarını ancak öncelikle kendisinden Türkiye'ye saygı duymasını beklediklerini de ifade etti.

Ankara'nın 19 Mart'ta yapılacağını duyurduğu Türkiye ve ABD dışişleri bakanları arasındaki görüşmede Menbiç konusu ele alınacaktı.

Çavuşoğlu'na göre Ankara ve Washington YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini öngören bir planı görüşecekti. Çavuşoğlu, karara bağlanacak bir takvim uyarınca Türkiye ve ABD'nin YPG'nin bölgeden çekilmesini ortaklaşa gözlemleyeceğini söylemiş, YPG'nin ardından kentte güvenliğin Türk ve Amerikan birlikleri tarafından sağlancağını aktarmıştı.

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