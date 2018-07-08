CDU-CSU krizinde AfD oy oranını artırdı

Ancak anketlere göre gerginlik Almanya için Alternatif'e yaradı.Almanya İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi lideri Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaşadıkları sorunun sona erdiğini açıkladı. Seehofer Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Mülteci politikası konusundaki görüş ayrılığı sona erdi. Önümüze bakıyoruz" dedi. Seehofer Başbakan Merkel'le tam bir güven ortamı içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bavyera Eyaleti'nin CSU'lu Başbakanı Markus Söder, Ekim ayında eyalette yapılacak seçimlere atıfta bulunarak, "CSU'nun baskısıyla sağlanan uzlaşmanın mülteci politikasında bir dönüm noktası olacağını" söyledi, Söder, "Her durumda bu uzlaşma Almanya AfD'yi püskürtecek" diye konuştu.

Anketlere göre AfD ve SPD aynı oy oranına sahip

Ancak yapılan son kamuoyu yoklaması farklı rakamlar ortaya koydu. Welt am Sonntag'ın Emnid'e yaptırdığı son kamuoyu yoklamasına göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), CDU-CSU gerginliği döneminde oy oranını artırdı. Anketlere göre AfD'nin hali hazırda oy oranı yüzde 3'lük artışla yüzde 17'ye ulaşmış durumda. AfD bu rakamla ilk kez koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı oy oranına ulaşmış oldu. Anketlere göre SPD'ye destek yüzde iki azaldı ve partinin oy oranı yüzde 17'ye düştü. CDU ve CSU da yüzde ikilik oy kaybıyla yüzde 30'a geriledi. Ankete katılanların yüzde 69'u Seehofer'in mülteci politikası tartışmasındaki tavrı nedeniyle imajının zarar gördüğünü belirtti. Yüzde 46'lık kesim ise Merkel'in imajının zarar gördüğünü ifade etti. Ankete katılanların yüzde 67'si CDU ve CSU'nun mülteci politikası tartışması sırasında birbirlerine muamelesini "saygısız" diye nitelendirdi.