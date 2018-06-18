CDU ve CSU yönetimleri mülteci politikası için toplanıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında iltica politikası konusunda yaşanan görüş ayrılığı sürüyor. İki kardeş partinin yönetimleri bugün ayrı ayrı toplanarak sorunu bir kez daha masaya yatıracak. CDU yönetimi Berlin, CSU yönetimi ise Münih’te toplanacak. CSU yönetiminin toplantıda Genel Başkan ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e iltica politikası konusunda tam destek vermesi planlanıyor.

Horst Seehofer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor. Başbakan Angela Merkel ise ulusal bir çözüme karşı çıkıyor. Başbakan Merkel, mülteci sorununa Avrupa Birliği çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ederek, İtalya, Avusturya ya da Yunanistan gibi ülkelerle sığınmacıların geri gönderilebilmesi için ikili anlaşmalar imzalanmasını talep ediyor.

Die Welt: Merkel özel bir zirve planlıyor

Başbakan Merkel Pazar günü CDU yönetimi ile bir araya gelerek bundan sonra atılabilecek adımları görüştü. Yedi saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Die Welt gazetesi AB’den üst düzey diplomatlara dayandırarak verdiği haberinde, Merkel’in İtalya, Avusturya ve diğer ülkelerle Haziran sonunda yapılacak AB Zirvesi öncesinde özel bir buluşma planladığını yazdı. Bu buluşmada yasadışı göçle mücadelede yeni ve kapsamlı önlemlerin görüşüleceğini ifade eden gazete AB sınır koruma dairesi Frontex’in görev ve misyonunun genişletilmesinin ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılmasının da planlandığını kaydetti.