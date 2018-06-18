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CDU ve CSU yönetimleri mülteci politikası için toplanıyor

18.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Hristiyan Birlik partileri yönetimleri mülteci politikasında yaşadıkları görüş ayrılığını görüşmek için bugün ayrı ayrı toplanıyor.

CDU ve CSU yönetimleri mülteci politikası için toplanıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında iltica politikası konusunda yaşanan görüş ayrılığı sürüyor. İki kardeş partinin yönetimleri bugün ayrı ayrı toplanarak sorunu bir kez daha masaya yatıracak. CDU yönetimi Berlin, CSU yönetimi ise Münih’te toplanacak. CSU yönetiminin toplantıda Genel Başkan ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e iltica politikası konusunda tam destek vermesi planlanıyor.

Horst Seehofer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor. Başbakan Angela Merkel ise ulusal bir çözüme karşı çıkıyor. Başbakan Merkel, mülteci sorununa Avrupa Birliği çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ederek, İtalya, Avusturya ya da Yunanistan gibi ülkelerle sığınmacıların geri gönderilebilmesi için ikili anlaşmalar imzalanmasını talep ediyor.

Die Welt: Merkel özel bir zirve planlıyor

Başbakan Merkel Pazar günü CDU yönetimi ile bir araya gelerek bundan sonra atılabilecek adımları görüştü. Yedi saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Die Welt gazetesi AB’den üst düzey diplomatlara dayandırarak verdiği haberinde, Merkel’in İtalya, Avusturya ve diğer ülkelerle Haziran sonunda yapılacak AB Zirvesi öncesinde özel bir buluşma planladığını yazdı. Bu buluşmada yasadışı göçle mücadelede yeni ve kapsamlı önlemlerin görüşüleceğini ifade eden gazete AB sınır koruma dairesi Frontex’in görev ve misyonunun genişletilmesinin ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılmasının da planlandığını kaydetti.

CSU’lu İçişleri Bakanı Horst Seehofer Frankfurter Allgemenie Zeitung’a yazdığı yazıda, Haziran sonunda yapılacak AB Zirvesi‘nin nihayet kararların alındığı bir zirve olması gerektiğini belirtti. Seehofer bu kararları, Almanya’nın göç politikası konusundaki yükünün kabul edilmesi, AB dış sınırlarının etkili korunması, sığınmacı talebi kabul edilenlerin adil biçimde ülkelere dağıtılması, talebi reddedilenlerin ise hızlıca sınır dışı edilmesi şeklinde özetledi.

CSU Genel Başkan Yardımcısı Manfred Weber aynı gazeteye yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında mülteci politikası konusundaki görüş ayrılığının giderilmesi konusunda iyimser konuştu. Weber, "CDU ve CSU’nun ortak bir yol bulacağı konusunda umutluyum" dedi.

CSU'lu seçmenden partilerine destek

Yapılan bir kamuoyu yoklaması CSU’nun kardeş partisiyle yaşadığı görüş ayrılığında memleketi Bavyera’daki vatandaşların desteğini aldığını ortaya koydu. Civey şirketinin Augsburger Allgemeine gazetesi için yaptığı ankete göre Bavyera’da yaşayanların yüzde 71’i CSU’nun mülteci politikasındaki taleplerini CDU’ya kabul ettirememesi halinde koalisyondan çekilmesine destek veriyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, Passauer Neue Presse’ye yaptığı açıklamada, büyük koalisyonun dağılması halinde partisinin yeni ortak olmak için hazır beklemediğini söyledi. Lindner, "Hükümet dağılırsa, seçmenler erken seçimler için son sözü söyleyecek" dedi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erken seçimler ve koalisyon seçenekleri konusundaki spekülasyonlara dahil olmayacağım. Kesin olan bu hükümet krizinin Almanya ve Avrupa için kötü olduğu" dedi.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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