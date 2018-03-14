CDU ve SPD binalarına Afrin’i protesto saldırısı

Polis, saldırılarla ilgili soruşturma başlatı.Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen saldırılar sürüyor. Hessen eyaletinin Marburg kentinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) binalarına boyalı saldırı düzenlendi. Polis yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, her iki partinin de binalarının dış cephesine kırmızı boya sürüldüğü belirtildi. SPD'nin binasına Afrin operasyonunu protesto için siyasi sloganlar yazıldığı kaydedildi.

Hessenschau haber portalında da, SPD'nin Marburg'daki binasının üzerine sarı boya ile İngilizce olarak "Afrin için savaş” (fight4Afrin) ve Almanca olarak "SPD yerine YPG” yazıldığı belirtildi.

Polis, her iki olay arasında bağlantı bulunduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Soruşturma başlatıldığını belirten polis, görgü tanıklarına da polise başvurmaları çağrısında bulundu.

Salı günü sabaha karşı da Aşağı Saksonya eyaletinin Celle kentinde Hristiyan Demokrat Birlik partisinin binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldığı ve binanın duvarına İngilizce olarak "Afrin için savaş” yazıldığı açıklanmıştı.