Çeçen İnsan Hakları Savunucusuna İki Aylık Gözaltı Kararı

Çeçenistan'da bir mahkeme, iki gün önce gözaltına alınan insan hakları savunucusu Oyub Titiyev'in iki ay daha gözaltında tutulması yönünde karar aldı. Titiyev, arabasında uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle iki gün önce gözaltına alınmıştı.

Titiyev'in ailesinin de tehdit edildiği öne sürüldü. Gözaltı kararının asıl gerekçesinin siyasi olduğu ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un bunda rolü olduğu iddia ediliyor.

Memorial adlı insan hakları merkezinin yöneticilerinden Oyub Titiyev, aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurulmuştu. Yetkililer Titiyev'in aracında esrar bulunduğunu ve olayın soruşturulduğunu açıklamıştı.

İnsan hakları örgütü Memorial ise Titiyev'in tutuklanmasının, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a yönelik eleştirilerinden kaynaklandığını savunuyor. 2003'ten bu yana Çeçenistan'ı yöneten Kadirov ailesi, birçok insan hakları ihlalinden sorumlu tutuluyor. Kadirov'un muhaliflerinin bölgeden sürüldüğü ya da öldürüldüğü de iddialar arasında.

Titiyev 2010'dan bu yana, Çeçenistan'da çok az sayıda kalan insan hakları örgütünün başında. Titiyev'den önce Memorial'ın başında olan isim Natalya Estemirova ise kaçırılarak öldürüldü. Cinayet hala aydınlatılamadı.