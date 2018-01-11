Çeçen İnsan Hakları Savunucusuna İki Aylık Gözaltı Kararı

Çeçenistan'da bir mahkeme, iki gün önce gözaltına alınan insan hakları savunucusu Oyub Titiyev'in iki ay daha gözaltında tutulması yönünde karar aldı. Titiyev, arabasında uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle iki gün önce gözaltına alınmıştı.
Titiyev'in ailesinin de tehdit edildiği öne sürüldü. Gözaltı kararının asıl gerekçesinin siyasi olduğu ve Çeçen lider Ramazan Kadirov'un bunda rolü olduğu iddia ediliyor.
Memorial adlı insan hakları merkezinin yöneticilerinden Oyub Titiyev, aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurulmuştu. Yetkililer Titiyev'in aracında esrar bulunduğunu ve olayın soruşturulduğunu açıklamıştı.
İnsan hakları örgütü Memorial ise Titiyev'in tutuklanmasının, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a yönelik eleştirilerinden kaynaklandığını savunuyor. 2003'ten bu yana Çeçenistan'ı yöneten Kadirov ailesi, birçok insan hakları ihlalinden sorumlu tutuluyor. Kadirov'un muhaliflerinin bölgeden sürüldüğü ya da öldürüldüğü de iddialar arasında.
Titiyev 2010'dan bu yana, Çeçenistan'da çok az sayıda kalan insan hakları örgütünün başında. Titiyev'den önce Memorial'ın başında olan isim Natalya Estemirova ise kaçırılarak öldürüldü. Cinayet hala aydınlatılamadı.
Memorial ise polisin Titiyev'in ailesinin evine baskın yaparak tehdit ettiğini öne sürdü. Titiyev'in oğlu ve erkek kardeşi de karakola çağrıldı.
Memorial'dan yapılan açıklamada, polisin aileyi tehdit ederek Titiyev'i itirafa zorladığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü de bir duyuru yayınlayarak Titiyev'i ‘vicdani tutuklu' olarak niteledi.
Memorial, Kadirov yönetimindeki Çeçenistan'da ortadan kaybolma, işkence, toplu infaz gibi olayları takip ediyor. Yerel hükümet ise örgütü Batı'nın mali desteğini alan bir düşman olarak görüyor.
Çeçen yetkililer Titiyev'in Memorial'daki görevi nedeniyle tutulduğu iddialarını da reddetti. Kadirov'un sözcüsü Ilvi Karimov, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada iddiaları tamamen temelsiz olarak niteledi ve tarafsız bir soruşturma yürütüleceğini kaydetti.
ABD ve AB, Titiyev'in tutuklanmasından duyduğu kaygı nedeniyle Rusya'ya çağrıda bulunmuş ve Rusya'dan insan hakları savunucusunun serbest bırakılması istenmişti.
Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!
Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı
Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı
Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti
18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu
Başbakan Yardımcıları neye uğradıklarını şaşırdı!
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!
Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Okuyucu Yorumları 0 yorum