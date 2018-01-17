Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Karla Jacinto henüz 12 yaşındayken insan kaçakçılarının eline düştü. O yaştayken masum düşüncelerle kendisine iyi davranan bir insan kaçakçısı 22 yaşındaki bir adamla arkadaşlık kurdu. Daha sonra bu adam o zamanlar bir kız çocuğu olan Jacinto'yu zorla kaçırdı.
Adam aslında kadın tüccarıydı ve üç ay beraber yaşadıktan sonra küçük kızı kullanmaya başladı. Sabah ondan gece yarısına dek küçük kız günde 30 erkekle beraber oluyordu. Adam, ailesini öldürmekle tehdit ettiğinden kaçmak onun için bir seçenek değildi. Kadın tüccarı aynı zamanda polise de rüşvet veriyordu.
Karla, “Polisler odaya gelirdi ve onların isteklerini yerine getirirdik. Bazen üç bazense de dört saat sürerdi. Onlardan iğrenirdim. Bizim çocuk olduğumuzu bilirlerdi” dedi. Karla dört yıl boyunca toplamda 43.200 kişi ile birlikte olmaya zorlandı. O ağlarken ona tecavüz edenler gülerdi.
16 YAŞINDA KAÇTI
16 yaşındayken cesaretini toplayıp kaçtı. Fuhuş mağduru çocuklara yardım eden bir kuruluşa sığındı. Kötü bir hayatı olmasına rağmen daha iyi bir hayatı olacağına dair umudunu hiç kaybetmedi.
Karla, CNN Freedom Project’e “Sokağın kenarında topuklu ayakkabılarla hayat kadını olma görevini yerine getiren o küçük kızın ne kadar güçlü olduğunu ben bile bilmiyordum. Bugün birçok kişi benden tavsiye alıyor” dedi.
Karla, Papa ile de dertleşti; dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için çalışıyor...
Karla'nın yaşadıkları ve umudunu kaybetmeden genç bir kadın olarak yeniden ayağa kalması ise birçok kişi için örnek teşkil ediyor.
Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız
ABD'den son dakika Suriye açıklaması!
Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!
Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması
Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu
Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!
Wikipedia açılacak mı? BTK'dan son dakika açıklaması
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
Okuyucu Yorumları 3 yorum