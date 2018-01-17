Cehennem gibi bir hayattan kaçtı! Okuyunca şok olacaksınız

Karla Jacinto henüz 12 yaşındayken insan kaçakçılarının eline düştü. O yaştayken masum düşüncelerle kendisine iyi davranan bir insan kaçakçısı 22 yaşındaki bir adamla arkadaşlık kurdu. Daha sonra bu adam o zamanlar bir kız çocuğu olan Jacinto'yu zorla kaçırdı.

Adam aslında kadın tüccarıydı ve üç ay beraber yaşadıktan sonra küçük kızı kullanmaya başladı. Sabah ondan gece yarısına dek küçük kız günde 30 erkekle beraber oluyordu. Adam, ailesini öldürmekle tehdit ettiğinden kaçmak onun için bir seçenek değildi. Kadın tüccarı aynı zamanda polise de rüşvet veriyordu.

Karla, “Polisler odaya gelirdi ve onların isteklerini yerine getirirdik. Bazen üç bazense de dört saat sürerdi. Onlardan iğrenirdim. Bizim çocuk olduğumuzu bilirlerdi” dedi. Karla dört yıl boyunca toplamda 43.200 kişi ile birlikte olmaya zorlandı. O ağlarken ona tecavüz edenler gülerdi.

16 YAŞINDA KAÇTI

16 yaşındayken cesaretini toplayıp kaçtı. Fuhuş mağduru çocuklara yardım eden bir kuruluşa sığındı. Kötü bir hayatı olmasına rağmen daha iyi bir hayatı olacağına dair umudunu hiç kaybetmedi.