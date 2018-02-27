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Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye Yanıt

27.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim’in çıkarıldığı mahkemede iade edilmemesi üzerine Türkiye’nin Prag’ı terörü desteklemekle suçlamasını reddetti

Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye Yanıt

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim’in çıkarıldığı mahkemede iade edilmemesi üzerine Türkiye’nin Prag’ı terörü desteklemekle suçlamasını reddetti.

Salih Müslim haftasonu Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da Türkiye’nin isteği üzerine yakalanmıştı. Türkiye, Müslim’in serbest bırakılmasını siyasi olarak nitelemiş ve bunun teröre açık bir destek olduğunu kaydetmişti.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çek Cumhuriyeti uluslararası terörizmi desteklediği yönündeki suçlamayı kuvvetli bir şekilde reddeder” denildi. Açıklamada ayrıca mahkeme kararının iade sürecinin sonuçlandığını göstermediği de vurgulandı.

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