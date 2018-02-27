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Çek mahkemesi Salih Müslim'in tahliyesine karar verdi

27.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Prag'da hakim karşısına çıkarılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim için tahliye kararı verildi. Ankara Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ediyordu.

Çek mahkemesi Salih Müslim'in tahliyesine karar verdi

Prag'da hakim karşısına çıkarılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim için tahliye kararı verildi. Ankara Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ediyordu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne bekleniyordu? Salih müslim denen adamı paketleyip Türkiyeye iade mi?Zamanında ABD emir vermese apo da yakalanamazdı..
şimdi iki eyyy çeker dünya lideri adamlara ama kimse tınlamaz
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