Çek seçimlerinin ilk turunda en çok oyu Rusya yanlısı aday aldı

Reuters Seçimlere katılım oranı yüzde 61'de kaldı. Adaylar kim? EPA Milos Zeman geçtiğimiz yıllarda merkez solda yer alıyordu. Zeman: 'Merkez soldan sağa' Zeman, 1968'deki 'Prag Baharı' sırasında Komünist Parti'ye katıldı.

İkinci turda zorlanabilir Çek seçim sistemine göre ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi durumunda en fazla oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

73 yaşındaki Zeman, Müslüman ülkelerden göçmen kabul edilmesine karşı çıkması dahil tartışmalı görüşleri ve AB değil, Rusya ile Çin yanlısı dış politika anlayışıyla tanınıyor.

Çek Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimlerde Rusya yanlısı Milos Zeman yüzde 39, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Jiri Drahos ise yüzde 26.3 oranında oy aldı.

Reuters Milos Zeman ağırlık olarak kırsal kesimden oy alıyor.

Ülkede sosyalist sistemin çöküşü ardından merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'ye üye oldu ve 1993'te bu partinin liderliğine seçildi.

1993'te Slovakya ile yaşanan ayrılığı takip eden süreçte 2013'te ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı oldu.

Zeman, yıllar içinde aşırı sağcı olmakla eleştirilen görüşleri savunmaya başladı.

Zeman bir konuşmasında, Müslümanların Avrupa'ya entegrasyonunun imkansız olduğunu söyledi.

EPA Kentlerde yaşayan seçmenler Jiri Drahos'u tercih ediyor. Drahos: Kentli seçmenlerin adayıKimya ve teknoloji eğitimi alan Drahos ise 2009 ila 2017 yılları arasında Çek Bilimler Akademisi'nin başkanlığını yürüttü.

Drahos AB ve NATO'yu savunuyor ancak AB'nin göçmenleri kotayla dağıtma sistemine karşı çıkıyor.

Kendisini merkezdeki bir siyasetçi olarak tanımlıyor ve kentlerde yaşayan, AB yanlısı seçmenlerden destek görüyor.

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