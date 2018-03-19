Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!

Çekya, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’le ilgili skandal kararını duyurdu. Devlet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müslim’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili tüm işlemler durduruldu. Gerekçe olarak ise, Müslim’in Çekya topraklarında olmaması gösterildi.
Türkiye’nin talebi üzerine 24 Şubat’ta Prag’da yakalandıktan üç gün sonra, Avrupa Birliği topraklarında kalması şartıyla serbest bırakılan Salih Müslim’in, bu kararla birlikte istediği yere gidebileceği de belirtildi.
Ankara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim’in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.
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