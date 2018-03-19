HABER

Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Çekyalı yetkililer, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!

Çekya, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’le ilgili skandal kararını duyurdu. Devlet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müslim’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili tüm işlemler durduruldu. Gerekçe olarak ise, Müslim’in Çekya topraklarında olmaması gösterildi.

Türkiye’nin talebi üzerine 24 Şubat’ta Prag’da yakalandıktan üç gün sonra, Avrupa Birliği topraklarında kalması şartıyla serbest bırakılan Salih Müslim’in, bu kararla birlikte istediği yere gidebileceği de belirtildi.

Ankara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim’in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Muslim çekya Türkiye iade

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor

Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Anlaşmaya varıldı! İngiltere, AB'ye 2 sene daha bağlı kalacak

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ABD'de patlama! Yaralılar var

ABD'de patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.