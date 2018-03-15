Çekya'da basın özgürlüğü protestosu

Gösteride Zeman'ın basın ve yayın organlarına yönelttiği suçlamalara tepki gösterildi.Çekya'nın başkenti Prag'daki Devlet Başkanı Milos Zeman'ı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Prag'ın merkezindeki gösteride basın özgürlüğü için sloganlar atıldı. Dört bin dolayındaki göstericinin protesto yürüyüşü başkanlık sarayı önünde sona erdi.
Milos Zeman, ikinci görev dönemini başlaması vesilesiyle yaptığı konuşmada, kamu özerk televizyonu CT ile liberal yayın organlarını eleştirmiş ve medyayı "kamuoyunu manipüle etmekle" suçlamıştı. Gösteri sırasında başkanlık sarayında da Devlet Başkanı Zeman'ın binin üzerindeki misafirinin katılımıyla bir müzikli bir davet düzenlendi.
Zeman, yeniden göreve gelişinin kutlandığı gecede davetlilere hitaben "Gelecekten korkmak için hiçbir neden yok. Gelecek beş yıl bizim” dedi. Davete politikacılar, sanatçılar, iş dünyasının önde gelen isimleri ve ünlü Çek sanatçıları da katıldı.
Milos Zeman, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 51,4'lük oy oranına ulaşarak beş yıllığına daha devlet başkanlığına seçilmişti.
DW, dpa/AG, HS
© Deutsche Welle Türkçe
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