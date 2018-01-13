Çekya'daki seçimlerde ilk turun galibi Zeman

Adaylar ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.Çekya'da düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimin ilk turunu Milos Zeman kazandı. Oyların yüzde 95'inin sayıldığı ve Zeman'ın bu sonuçlara göre yüzde 39.24 oy aldığı belirtildi. Ne var ki,Zeman bu oy oranı ile yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması için gereken yüzde 50 oy oranına ulaşamadığından adaylar ikinci turda tekrar Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Rusya yanlısı bir politika benimseyen 73 yaşındaki Zeman, ikinci turda en yüksek ikinci oy oranına ulaşan rakibi Jiri Drahos ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Batı yanlısı bir akademisyen olan Drahos ilk turda oyların yüzde 26.2'sini alırken, onu yüzde 10 ile eski diplomatPavel Fischer izledi.

Seçimlerin ikinci turu 26-27 Ocak'ta düzenlenecek.

AP,Reuters/SÖ,BW

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