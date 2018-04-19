HABER

Cem Özdemir'den federal hükümete 24 Haziran çağrısı

19.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türk hükümetiyle yaşanan deneyimleri hatırlatarak Türkiye'deki seçim kampanyalarının yeniden Almanya'ya taşınabileceğini belirtti.

Cem Özdemir'den federal hükümete 24 Haziran çağrısı

Özdemir hükümetten net bir tutum belirlemesini istedi.Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir federal hükümete çağrı yaptı. Yeşiller Partisi milletvekili Özdemir, Türkiye'deki seçim kampanyasının yeniden Almanya' ya taşınabileceğine dikkat çekerek, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Yeşiller Eski Eş Başkanı Özdemir, Güney Almanya Radyo Televizyon Kurumu SWR'e Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Seçim kampanyasını yine Almanya'ya taşıyabilmek için denemeler olacaktır" diyerek, federal hükümetin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet yetkilileri farklı kentlerde seçim kampanyası etkinlikleri düzenlemek istemiş ancak etkinlikler art arda iptal edilmişti.

Federal hükümet genel bir karar almadığı için etkin izinleriyle ilgili kararları eyalet ve il yönetimleri almıştı. Etkinlikler salon sahiplerinin kararıyla iptal edilmişti. Cem Özdemir, bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini ve eyalet ile kent yönetimlerinin federal hükümet tarafından yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Özdemir konuşma yasağına karşı

Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha önce de gündeme geldiği üzere Almanya'da etkinlik yasağı getirilmesine ise karşı çıktı. Özdemir böylesi bir yasağın, "Erdoğan'ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2019'da yapılması planlanan dün milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alındığını ve 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamıştı.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Donald Trump'tan çekilme sinyali!

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.