Cem Özdemir'den federal hükümete 24 Haziran çağrısı

Özdemir hükümetten net bir tutum belirlemesini istedi.Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Federal Meclis Milletvekili Cem Özdemir federal hükümete çağrı yaptı. Yeşiller Partisi milletvekili Özdemir, Türkiye'deki seçim kampanyasının yeniden Almanya' ya taşınabileceğine dikkat çekerek, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Yeşiller Eski Eş Başkanı Özdemir, Güney Almanya Radyo Televizyon Kurumu SWR'e Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Seçim kampanyasını yine Almanya'ya taşıyabilmek için denemeler olacaktır" diyerek, federal hükümetin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet yetkilileri farklı kentlerde seçim kampanyası etkinlikleri düzenlemek istemiş ancak etkinlikler art arda iptal edilmişti.

Federal hükümet genel bir karar almadığı için etkin izinleriyle ilgili kararları eyalet ve il yönetimleri almıştı. Etkinlikler salon sahiplerinin kararıyla iptal edilmişti. Cem Özdemir, bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini ve eyalet ile kent yönetimlerinin federal hükümet tarafından yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.