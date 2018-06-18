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Cenevre'de Suriye'nin yeni anayasası görüşülüyor

18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması için devrede.

Cenevre'de Suriye'nin yeni anayasası görüşülüyor

Cenevre'deki görüşmeye Türkiye, Rusya ve İran katılıyor.Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 7 yıldır iç savaşla boğuşan Suriye için yeni bir anayasa hazırlanması amacıyla Cenevre'de bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Toplantıyla ilgili Mistura'nın ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililerin görüşmeye davet edildiği belirtildi. Toplantının ilk günü ikili görüşmelere ayrıldı. Salı günü ise genel görüşmeye geçilecek. De Mistura'nın Suriye hükümetinden yetkililer ve muhaliflerle de ayrı olarak görüşmek istediği belirtiliyor.

Görüşmelerin hedefinde Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak olan komisyonun kurulması var. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın komisyon için 50 isimlik bir liste sunduğu belirtiliyor.

Cenevre'deki görüşmelerin ardından De Mistura İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkiliklerle de istişarelerde bulunacak. Bu görüşmelerin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Surye'deki krize Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında çözüm bulma çabalarından şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı. Çözümsüzlüğün başlıca nedenleri arasında Şam yönetiminin siyasi geçiş süreci ve seçimlere ilişkin müzakerleri kabul etmemesi ve muhalefetin Esad'ın istifasını talep etmesi geliyor.

Suriye'deki krize çözüm için yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran'la birlikte yürüttüğü Astana görüşmelerinin bir uzantısı olarak Ocak ayında Soçi'de bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Soçi'deki Suriye konferasında anayasa reformunu hazırlayacak bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Konferansa Esad yönetimi ve ılımlı muhaliflerden oluşan gruplar katılmıştı. Konferansı boykot etme kararı alan sürgündeki bazı muhalif isimler ise BM himayesinde yürütülecek anayasa çalışmalarına destek verebileceklerinin sinyalini vermişti.

AFP,dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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