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Cerablus'ta korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Cerablus kasabasındaki bir çarşıda bomba yüklü motosiklet patlatıldı. Patlamada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, en az 6 kişi de yaralandı.

Patlamanın halkın kalabalık olduğu yerde ve öğlen üzeri meydana geldiği kaydedildi. Son bir ayda şehirde ölümle sonuçlanan birkaç patlamanın meydana geldiğine dikkat çekilirken, şu ana kadar patlamayı üstlenen çıkmadı.

Özgür Suriye Ordusu, Şubat ayındaki patlamada kullanılan bomba yüklü aracın da PKK’nın liderliğindeki YPG’nin kontrolündeki Kamışlı'dan geldiğine dikkat çekerek son patlamadan da yine PKK’yı sorumlu tuttu.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatıyla 24 Ağustos 2016’da kontrol altına aldığı Cerablus’a binlerce Suriyeli ve güvenli bölge olduğu için başka mültecilerin de geldiği belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Cerablus Halep

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