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Cesedini internetten satışa çıkardı: En yüksek fiyattan satmaya hakkım var!

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

ABD'li kanser hastası bir adam internet üzerinden cesedini satışa çıkardı. ABD'de ölü bedenlerin satılmasına dair herhangi bir düzenleme bulunmadığından dolayı, yaygın bir ölü ticareti yapıldığı belirtildi.

Cesedini internetten satışa çıkardı: En yüksek fiyattan satmaya hakkım var!

ABD'de kanser hastası bir adam öldükten sonra kullanılmak üzere cesedini satışa çıkardı. Jason Stump, çok az ömrü kaldığı gerekçesi ile eşi ve iki yaşındaki kızına bir miktar para bırakmak için internete ilan koydu. Stump, cenazesini satmaya karar vermeden önce internet üzerinden araştırma yaptığını ve bu konuda yasak veya herhangi bir düzenleme olmadığını söyledi.

Karar'da yer alan habere göre, bugüne kadar üç kez kansere yakalanan, kemik iliği nakli geçiren ve radyasyon tedavisi gören Stump, vücudunun sıra dışı bir örnek olduğunu, bu nedenle tıp ve ilaç şirketlerinin ilgisini çekebileceğini düşünüyor. Stump’ın kol ve bacaklarının hiçbiri aynı uzunlukta değil, hipofiz bezi çalışmıyor, sadece yarım bir sol akciğeri var.

"EN YÜKSEK FİYATTAN SATMAYA HAKKIM VAR"

Newsweek dergisine verdiği söyleşide Stump, “Bu benim bedenim. Ben ve çevremde olan herkes onun için çok çaba harcadı. Bu nedenle ölümü beklerken bedenimi en yüksek fiyattan satmaya hakkım var” şeklinde konuştu.

ÖLÜ TİCARETİNE YASAL ÖNLEM YOK

ABD’de ölü insanların vücutlarının veya parçalarının satılmasına dair herhangi bir düzenlene bulunmuyor. Bu durum da ülkede yaygın bir ölü ticaretinin yapılmasına sebep oluyor. Hiçbir evrak işi ya da nitelik gerektirmeksizin ABD genelinde birçok kişi insan kemikleri satabiliyor.

İnsan kafatasları, 2016 yılında satışı listelerinden kaldırılana kadar eBay’de oldukça popülerdi. Amazon, Facebook, Instagram ve sadece bu ticareti yapan bazı web sitelerinde ise hala insan bedeni parçaları satılıyor. Satış yapanların sosyal medya hesaplarında, çeşit çeşit vücut parçası yer alıyor. Tek bir insan bedeni, parçalar haline satıldığında 500 bin dolar ediyor.

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ABD kanser ceset

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