HABER

Çetelerle Savaş: El Salvador’da MS

21.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

BÖLÜM 3: San Salvadorlular’a göre, en fazla banliyölerde yaşayan yoksul halk çetelerin kurbanı oluyor. MS-13’ün devletten daha güçlü olduğuna inanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla

Çetelerle Savaş: El Salvador’da MS

Önceki yıllarda El Salvador’a bu kanlı çeteyi yerinde araştırmak için gittiğimde yerel emniyet yetkilileri ve birçok kişiyle yüz yüze görüşme imkanım oldu. Yetkiler cezaevinde bulunan çete üyeleriyle görüşme ve fotoğraf çekme isteğim için uzun bir süre verince bu ülkede fazla kalmayı göze alamadım.

Bu kanlı çetenin El Salvador halkına ve ilk kurulduğu ülke olan ABD’ye verdiği ve verebileceği zararı çetenin merkezi olan ülkenin sokaklarında bulmaya çalıştım.

Önceki yıllarda MS-13 çetesinin izini sürmeye gittiğim, El Salvador’da birçoğuyla konuşmaya çalışsam da aldığım yanıtlar birbirinden çok farklı değildi.

Yabancı bir gazetecinin MS-13’ün kalbinde, çeteyle ilgili sorular sorması asık olan suratları daha da asıyor.

En fazla cinayetin işlendiği bölgeyim

San Salvadorlular’a göre, en fazla banliyölerde yaşayan yoksul halk çetelerin kurbanı oluyor. MS-13’ün devletten daha güçlü olduğuna inanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

El Salvador halkı büyük panik içerisinde yaşasa da sessizliğini korumayı tercih ediyor. Konuşursa başına bir şeylerin geleceğinden neredeyse emin. San Salvador’un merkezi, çetenin en aktif olduğu bölgelerden biri. Kentin seyyar satıcılarının çoğunlukla bulunduğu meydan çetenin San Salvadorlular’ı gözlediği yer olarak biliniyor.

San Salvador’da en fazla cinayetin işlendiği bir bölgedeyim. Ne kadar konuşmaya çalışsam sorularım cevapsız kalıyor. Cevap verenlerin birçoğu da sorularıma daha çok “Peligroso (tehlikeli) Amigo, Peligroso” diye geçiştiriyor.

Konuşmanın, sorularıma cevap vermelerinin ne kadar tehlikeli olacağını ürkek bir sesle anlatıyorlar.

Halkı bezdiren çete

El Salvador halkının çoğu artık bezmiş. Etraftaki belki bir seyyar satıcı, belki başka bir kılıkta olan çete üyeleri tarafından sürekli gözlendiklerini düşünüyor.

Buradaki esnaf, çete tarafından haraca bağlanmış. Sıradan bir esnaf bile her hafta çeteye en az 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.