Çetelerle Savaş: El Salvador’da MS

Önceki yıllarda El Salvador’a bu kanlı çeteyi yerinde araştırmak için gittiğimde yerel emniyet yetkilileri ve birçok kişiyle yüz yüze görüşme imkanım oldu. Yetkiler cezaevinde bulunan çete üyeleriyle görüşme ve fotoğraf çekme isteğim için uzun bir süre verince bu ülkede fazla kalmayı göze alamadım.

Bu kanlı çetenin El Salvador halkına ve ilk kurulduğu ülke olan ABD’ye verdiği ve verebileceği zararı çetenin merkezi olan ülkenin sokaklarında bulmaya çalıştım.

Önceki yıllarda MS-13 çetesinin izini sürmeye gittiğim, El Salvador’da birçoğuyla konuşmaya çalışsam da aldığım yanıtlar birbirinden çok farklı değildi.

Yabancı bir gazetecinin MS-13’ün kalbinde, çeteyle ilgili sorular sorması asık olan suratları daha da asıyor.

En fazla cinayetin işlendiği bölgeyim

San Salvadorlular’a göre, en fazla banliyölerde yaşayan yoksul halk çetelerin kurbanı oluyor. MS-13’ün devletten daha güçlü olduğuna inanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

El Salvador halkı büyük panik içerisinde yaşasa da sessizliğini korumayı tercih ediyor. Konuşursa başına bir şeylerin geleceğinden neredeyse emin. San Salvador’un merkezi, çetenin en aktif olduğu bölgelerden biri. Kentin seyyar satıcılarının çoğunlukla bulunduğu meydan çetenin San Salvadorlular’ı gözlediği yer olarak biliniyor.