Çetelerle Savaş: Sınır Dışı Kararı Başarılı Olur mu?

ABD’nin birçok eyaletinde başta MS-13 olmak üzere çetelere karşı verilen savaş hızlanıyor. Bazen de sivil toplum örgütleri çetelerle savaşan güvenlik güçlerinin tutumlarını abartılı buluyor. Okul defterinde El Salvador’un uluslararası telefon kodu 503’ü karalayan bir çocuğun bile tutuklanıp sınır dışı edilme kararı alındığı belirtiliyor. Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ konuşması sonrasında dile getirip düşman olarak ilan ettiği MS-13 çetesiyle savaş nasıl kazanılır? Sınır dışı bir çözüm mü? Yoksa 1996 yılında küçük bir çeteyi uluslararası kanlı bir örgüte dönüştüren sınır dışı kararı bu çetenin daha da mı büyümesine neden olur? Bu konuda ikiye bölünen Amerikan kamuoyu şimdi bunu tartışıyor. “Trump yönetimi sınır dışı etse de döneceğiz” Trump yönetimi göreve başlaması sonrasında şimdiye kadar çok sayıda El Salvadorlu’yu sınır dışı etti. Sınır dışı edilen birçok El Salvadorlu çeşitli medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda bunun bir çözüm yolu olmadığını söyledi. Birçoğu ülkelerine dönünce ya polis tarafından yakalanacakları ya da savaştıkları diğer çetelerin kurbanı olacakları düşüncesinde. Çeteden kurtulmaları zor.

Çeteden çıkmaya teşebbüs etmeye çalışmak bile hem kendilerinin hem de ailelerinin öldürülmesi demek. Tek kurtuluş yollarını yeniden ABD’ye kaçmak olarak görüyorlar ve bunun için her yolu yeniden denemeye hazır olduklarını söylüyorlar. ABD’den sınır dışı edilip ülkeye gelen çete üyelerinden El Salvador’da sabıkası olmayanların daha çok kırsal bölgelere yerleştirildiği ve burada kendilerine yeni kurtarılmış bölgeler kurup kendilerini korumayı planladıklarını belirtiliyor. “Trump çıldırmış olmalı” Çete üyeleri Trump’ın uygulamalarının güçleriyle baş edemeyeceği görüşünde. Geçtiğimiz aylarda VICE News’un El Salvador’da çete üyeleriyle yaptığı haberde, kendilerine savaş ilan eden Trump’ın çıldırmış olduğunu düşünenler var. Çete üyeleri ABD’den sınır dışı edilen El Salvadorlulardan çok daha fazlasının Amerika’ya yeniden döneceği görüşünde. “Trump, aklını kaçırmış olmalı. Kiminle savaştığının farkında değil. Bunu asla başaramayacak. Buraya beş kişiyi sınır dışı etse biz 15 kişi olarak Amerika’ya geri döneriz.”

260 bin El Salvadorlu 2019’da sınır dışı edilecek ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Ocak ayında yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda geçici koruma statüsüyle (TPS) ülkeye alınan, El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan gibi ülke vatandaşlarının, ülkede kalmaları için eğer başka bir yasal durumları yoksa, 2019 yılına kadar ülkelerine geri gönderilmesi yönünde karar aldıklarını açıklamıştı. Daha önce iç savaş, ardından da 2001 yılındaki depremle ülkede yüz bin evin yıkılması sonrasında, ABD’ye yaşadıkları afet ve savaş hali statüsüyle alınan yaklaşık 260 bini aşkın El Salvadorlu, Başkan Trump’ın geçici koruma statüsünü uzatmaması nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Eski ABD Başkanı Barack Obama, ülkede yaşayan göçmenleri korumak amacıyla başkanlığı döneminde bu kişilerin geçici koruma statüsünü 18 ay daha uzatmıştı. Trump’ın, göreve gelmesi sonrasında geçici durumları yeniden uzatmayacağını açıklamasıyla bu statüden yaralanan göçmenler ülkede kaçak durumda kalma tehlikesiyle karşılaştı. Geçici koruma statüsünün yürürlükten kaldırılmasıyla 263 bin El Salvadorlu, 57 bin Honduraslı, 59 bin Haitili, 2550 Nikaragualı, 1040 Sudanlı sınır dışı edilecek.

ABD’de yaşayan El Salvadorlular tepkili Trump yönetiminin geçici koruma statüsü, 2019 yılının Eylül ayından sonra El Salvadorlular’ı sınır dışı etme kararı, ülkede çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından tepki görmüş, ABD Kongresi’nin El Salvadorlular’ın durumuna bir çare bulması gerektiği belirtilmişti. El Salvador’un Washington Büyükelçiliği, geçici koruma statüsü uzatılmayan vatandaşlarının yüzde 97’sinin 24 yaşının üstünde, işleri olan, vergilerini ödeyen, yarısının da ABD’de kendi evlerinin sahibi olduğunu açıklayan bir araştırma yayınladı. Bir başka göçmenlik araştırma merkezinin raporuna göre, geçici koruma statüsüyle ülkeye alınan El Salvadorlular’ın ABD doğumlu 192 bin çocuğu bulunuyor. ABD’deki El Salvadorlular tartışması sürüyor Trump yönetimiyle birçok bakanlık ve bağlı yan kuruluşlarına göre El Salvador çok tehlikeli bir ülke, El Salvadorlular da Amerikan halkına ülke sınırları içinde zarar verebilecek en tehlikeli toplumlardan biri. Peki Amerika’da uzun bir süredir kamuoyunu meşgul eden çeteler ve en tehlikelilerinin El Salvadorlular olduğu konusunda yapılan araştırmalar ve rakamlar neler diyor?