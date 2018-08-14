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Çeviköz: ‘ABD ile Kriz Kolay Çözülebilecek Gözükmüyor’

14.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Emekli büyükelçi ve CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türk

Çeviköz: ‘ABD ile Kriz Kolay Çözülebilecek Gözükmüyor’

Emekli büyükelçi ve CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türk

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