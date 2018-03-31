Çeviköz: ‘ABD İle Türkiye’nin Diyaloğu Sürdürme Gayreti Önemli’

Türkiye’deki deneyimli diplomatlardan birisi olan Çeviköz, geçen ayki CHP 36. Olağan Kurultayı sonucunda Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetim ekibine dahil edildi. Çeviköz, CHP’de kamu diplomasisinden sorumlu olarak genel başkan yardımcılığına getirildi. Uzun yıllar Türk Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan Emekli Büyükelçi Çeviköz, CHP’deki görevi öncesinde de Türk dış politikası konusunda uzmanlığıyla tanınıyordu.

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Çeviköz, Türkiye’nin, ABD ve Rusya ilişkileri başta olmak üzere Suriye meselesi, Irak’a olası askeri operasyon ihtimali, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci ve CHP’nin dış politikaya bakışını değerlendirdi.

Çeviköz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği üzere CHP olarak dış politikada barış odaklı hareket edilmesi gerektiği görüşünü paylaşırken, Türkiye’nin Batı ekseninden uzaklaştığı iddiasını da reddetti.

Ayrıca CHP’den söz edilirken “muhalefet partisi” ifadesi yerine “iktidar alternatifi” denilmesini daha doğru bulduğunu da söyleyen Çeviköz’ün dış politikaya ilişkin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle oldu:

VOA: Türk