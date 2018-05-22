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Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri

22.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Greenpeace tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, çevre dostu ve güvenli ulaşım konusunda en yüksek notu Oslo, Kopenhag ve Amsterdam aldı.

Çevre dostu ulaşımda Avrupa'nın liderleri

İtalya'nın başkenti Roma ise en kötüler arasında.Çevre koruma örgütü Greenpeace'in çalışması Avrupa'nın en temiz ve güvenli ulaşım sistemlerine sahip başkentlerinin bisiklet dostu olarak bilinen Amsterdam, Oslo ve Kopenhag olduğunu ortaya koydu. Greenpeace için Almanya'da bulunan Wuppertal Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Roma ise sınıfta kaldı. 13 Avrupa başkentinin hava kalitesi, toplu taşıma fiyatlarının uygunluğu ve araç paylaşım uygulamalarının yaygınlığı gibi kriterlere göre değerlendirildiği çalışmada, İtalya'nın başkentinde ulaşımın yüzde 65'inin özel motorlu araçlarla gerçekleştirilmesinin bu tabloya neden olduğu görüldü. Araştırmacılar, düşük park ücretlerinin ve yetersiz toplu taşıma ağının şehir sakinlerini özel araçlarına yönelttiğini, bunun da hava kirliliğini artırmanın yanı sıra tıkanan trafiğe teslim olan güvensiz yollara neden olduğunu belirtti. Yol güvenliğinde de en kötü sonuçları alan Roma'da her 10 bin bisiklet yolculuğunda 110 kazanın, yaya olarak çıkılan her 10 bin yolculukta ise 133 kazanın yaşandığını ortaya belirtildi.

Avrupa Birliği'nin hava kirliliği limiti göz önüne alındığında Roma'nın yanı sıra, Budapeşte, Paris ve Moskova'nın da hava kalitesi açısından en kötüler arasına girdikleri görüldü.

Çevre dostu şehirler

Kopenhag, Amsterdam ve Oslo ise en temiz ve güvenli ulaşım ağına sahip şehirler olarak öne çıktı. Çalışmada Oslo'nun şehir merkezini araçlara kapattığına dikkat çekilirken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın araç paylaşım servisleri gibi alternatif ulaşım sistemleri ve akıllı telefonlar için geliştirilen toplu taşıma uygulamalarının yaygınlığı konularında başı çektiği görüldü.

Toplu taşıma fiyatlarının uygunluğunda ilk sırada Zürih yer alırken, Londra'da kısa süre önce uygulamaya koyulan hava kirliliğine neden olan eski araçlara daha fazla vergi uygulaması (T-charge) araştırmacılarca övgüye değer bulundu.

Greenpeace'ten Barbara Stoll, güvenli yollar ve temiz havanın bir arada olabileceğine işaret ederek, "Çalışma, bir şehrin toplu taşıma ağını sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirdiğinizde insanların daha temiz hava solumaya başlayacağını ve yolların daha güvenli hale geleceğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Araştırma raporunda, karnesi iyi olan şehirlerin yayaların, bisiklet kullanıcılarının ve diğer şehir sakinlerinin ihtiyaçlarının gözetilerek planlandığı belirtildi.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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