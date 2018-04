Çevreciler Akkuyu nükleer santrali konusunda uyarıyor

Santralin doğaya ve insana verebileceği zararlar konusunda uyaran çevreciler, özellikle nükleer atık konusunun açıklığa kavuşturulmadığı görüşünde.Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 3 Nisan’da yapıldı. Santralin ilk reaktörünün 2023’te faaliyete geçmesini hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, santralin tamamen faaliyete geçmesi ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanacağını söyledi. Peki, Türkiye nükleer enerjiye gerçekten de muhtaç durumda mı?

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu Kutluay, “güçlü ve bağımsız Türkiye” için nükleer enerjiye ihtiyaç olmadığı görüşünde. “Türkiye nükleer enerji için kullanılan yakıt çubuklarının yüzde 100’ünü ithal edilmek durumunda kalacak. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli açısından çok şanslı bir ülke. Güneş doğal bir kaynak ve hem yerli hem de bedava” diyor. Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilecek her kilowatt (kwh) elektrik için 15 yıl boyunca Rus Rosatom şirketine 15,33 dolar sent ödeyeceğini söyleyerek, nükleer için verilecek her kuruşun bu şirkete gideceğini hatırlatıyor.