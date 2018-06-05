Ceylanpınar’da Müdahale Diyarbakır’da Anma

Etkinlikte bir konuşma yapan Sezai Temelli, buluşmaya izin vermek istemeyen polisleri uyardı. Temelli, “Bütün kamu kurumları, bütün kamu görevlileri iktidarın emrinde seçim kampanyası yapıyor. Buradan tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, YSK’ya, Anayasa Mahkemesi’ne, emniyet güçlerine sesleniyorum. Bu ülkenin onurlu yurttaşları vergi veriyor. Sizin vazifeniz halka hizmettir. Halka hizmet etmek için maaşınızı alıyorsunuz, engel olmak için değil. Serbest seçimlerin yapılmasına engel olursanız, suç işlersiniz. Suç barındıran talimata uymayın. Halka zulüm değil halka hizmet için varsınız, maaşınızı da bunun için veriyoruz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekili adaylarıyla birlikte, Ceylanpınar ilçesine geçti. İlçe girişinden itibaren polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Araçlar tek tek arandıktan sonra ilçeye alındı. Polis ilk etapta etkinliğe izin vermedi. HDP yönetiminin valilikten izin alındığını söylemesine rağmen önce izin verilmezken, valilikle yapılan görüşmenin ardından etkinliğe izin verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesindeki seçmen buluşmasına polis müdahale etti. Polisin gaz kullanarak yaptığı müdahalede iki kişi gözaltına alındı. Diğer eş başkan Pervin Buldan ise 3 yıl önceki seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının yıldönümünde anmaya katıldı.

Konuşmalar tamamlanmak üzereyken, polis seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa müdahale etti. Biber gazının kullanıldığı müdahale sırasında iki kişi gözaltına alınırken, milletvekili adaylarıyla polis arasında da gerginlik yaşandı.

Ceylanpınar’da müdahale olduğu saatlerde Diyarbakır’da da HDP’ye yönelik başka bir olayın yıldönümüne ilişkin anma vardı. 7 Haziran seçimlerinden iki gün önce, HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge bombalı saldırı düzenlendi. İki ayrı bombanın patlatılması sonucu 5 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. IŞİD’in üstlendiği saldırının üzerinden üç yıl geçti.

Olayın 3. yıldönümünde HDP ölenleri andı. Anmaya olayda yaralananlar da katıldı. Patlamada ağır yaralanan ve bir ayağını kaybeden Rıza Özdem de anmaya katılanlar arasındaydı.

Anmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, saldırının arkasındaki failler ortaya çıkarılmadığı için Suruç ve Ankara katliamlarının gerçekleştiğini savundu. Buldan, “Bu saldırı Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. Katliamın failleri açığa çıkartılamadığı için Suruç ve Ankara katliamları gerçekleşti. O gün burada toplanan insanların tek talebi barış, özgürlük ve kardeşlikti. Buradan yükselen ses bir arada yaşama talebiydi. Ancak o bombalar sadece insanlarımızın canını almakla kalmadı, aynı zamanda barışı da sekteye uğrattı. O tarihten beri barış ve kardeşliği talep edenler ya katledildiler ya da cezaevine konuldular. Bugün hala barış istediği için tutuklu olanlar var. İktidarın barış isteyenlere cevabı cezaevleri oldu” diye konuştu.

Anmaya katılanlar daha sonra ölümlere neden olan ikinci bombanın patladığı yere karanfil bıraktı.

