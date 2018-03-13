Ceyş-ül İslam: Doğu Guta'dan yaralıların tahliyesi konusunda Rusya'yla anlaştık

2011'de Zehran Alluş tarafından kuruldu. Alluş, Aralık 2015'te Doğu Guta'da bir toplantı sırasında hava saldırısıyla öldürüldü.

Bu örgüt Doğu Guta'daki en güçlü grup.

Bölgede dört silahlı grup etkin ve bunların dördü de İslamcı.

100 kilometrekareye yayılan Doğu Guta'da yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı ancak Birleşmiş Milletler, taraflar arasında görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Örgüt, yaralıların tahliyesinin aşama aşama gerçekleştirileceğini belirtti ancak sürecin ne zaman başlayacağını açıklamadı.

Suriye'de, ordu ve hükümet yanlısı güçlerin operasyonlarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta bölgesindeki en büyük silahlı grup olan Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu), yaralıların tahliyesi konusunda Suriye hükümetinin kilit müttefiki Rusya ile anlaştığını açıkladı.

Başlangıçta Liva el-İslam adıyla bilinen örgüt, 2013 yılında birkaç örgütün daha kendilerine katılmasıyla İslam Ordusu (Ceyş-ül İslam) adını almıştı.

Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken İslam Ordusu kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor.

İslam Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın desteğiyle kurulduğu belirtiliyordu.

2015'te Suriye'deki muhtelif muhalif örgütler ilk defa Suudi Arabistan'da bir araya geldiğinde, örgütün siyasi lideri olan Muhammed Alluş bu heyetin önemli bir ismi oldu. Suriye ve Rusya heyetleriyle müzakerelerde de yer aldı.

Örgüt Rus temsilcilerle Temmuz 2017'de Doğu Guta'da çatışmasızlık bölgesi kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Son dönemde artan çatışmaların ardından İslam Ordusu, Rusya ile yeni bir ateşkes için görüşme yapmadıklarını açıkladı.

21 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bölgede akan kanın sorumlusu olarak Rusya'yı gördüklerini belirttiler.