Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

İngiltere'nin en çok tanınan suçlusu Charles Bronson, tatilde büyük bir rezalete imza atan karısından boşanıyor.
Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Coronation Street'in oyuncusu 37 yaşındaki Williamson'ın göğüslerinin öne çıktığı kayıtta, başka bir erkek daha vardı.
Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.
'APTALCA BİR HATA YAPTIM'
Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi.
1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, Paula ile geçtiğimiz Kasım ayında evlenmişti.
Cezaeviyle 19 yaşında tanışan Bronson'ın asıl ismi Michael. Hapishanede gardiyanları ve diğer mahkumları rehin almasıyla ünlü olan Bronson'ın cezası sürekli uzadı.
Ekim 1988'de serbest kaldığında yeni bir silahlı soyguna girişmesi, yalnızca 68 gün aldı. Kasım 1992'de dışarı çıktığında ise 52 günle kendisine ait rekoru kısalttı.
2000 yılında karıştığı hapishane olayları nedeniyle cezası ömür boyu hapse çevrildi.
1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü dışarıda özgür bir insan olarak geçirdi.
Hapishanede sürekli spor yapan Bronson, günde 3 bin şınav çekmesiyel tanınıyor. Azılı suçlu, demir parmaklıkları çıplak eliyle bükebilecek kadar güçlü.
Fitness ve güç konusunda altı dünya rekoruna sahip.
Daha önce iki evlilik yapan Bronson'ın yayımlanmış kitap ve çizgi romanları var.
Azılı suçlunun hayatı, Tom Hardy’nin başrolde oynadığı filme de konu oldu.
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