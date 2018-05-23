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Cezası Kesinleşen Baluken’in Adaylığı Düştü

23.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

HDP’nin Batman Milletvekili adayı İdris Baluken’e verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası onandı. HDP Baluken’in yerine yeni bir ismi aday göstermek zorunda kalacak

Cezası Kesinleşen Baluken’in Adaylığı Düştü

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e, 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Baluken’in avukatları “örgüte üye olmak”, 4 defa“örgüt propagandası yapmak”, 4 defa “toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” suçlamalarıyla verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını, yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti.

Bugün toplanan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi kararı onadı. Mahkeme kararında, “Gösterilen gerekçe ve uygulamaya ve dosya içeriğine göre; mahkemenin kararına eleştirilen hususlar dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldı” denildi.

Bu kararla Baluken’in Yargıtay temyiz yolu kapanmış oldu. Ancak “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasına karşı Yargıtay temyiz yolu açık olduğu için ceza kesinleşmedi.

Hapis cezasıyla ilgili karar Başbakanlık Tezkeresi ile Meclis’e gönderilecek. Kararın, Meclis Genel Kurulu’nda okunması halinde Baluken’in vekilliği düşecek. Ancak meclis kapalı olduğu için kararın okunması beklenmiyor.

Baluken, HDP'nin Batman birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Cezasının kesinleşmesi nedeniyle Baluken’in adaylığı düşecek.

Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, adayların açıklanmasından iki gün sonra böyle bir kararın alınmasının tesadüf olmadığını söyledi. Beştaş, “Yoruma yer bırakmayacak kadar garabet var ortada. İki gün önce adaylar açıklanıyor, bugün karar veriliyor. ‘Bu kararları yargı değil AKP Genel Merkezi ya da Saray veriyor’ dediğimiz tam da budur. Bunu gizlemeyecek kadar pervasızlar. Dosya uzun süredir istinafta, bugüne denk getirilmesi tesadüf değil. Listeye müdahaledir, siyasete müdahalenin devamıdır. Bunun siyasi karar olduğunu zaten herkes görüyor” dedi.

HDP Genel Merkezi önümüzdeki günlerde Baluken’in yerine YSK’ya yeni bir isim bildirecek.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklanan Baluken 30 Ocak 2017'deki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Baluken savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

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