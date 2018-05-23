Cezası Kesinleşen Baluken’in Adaylığı Düştü

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e, 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Baluken’in avukatları “örgüte üye olmak”, 4 defa“örgüt propagandası yapmak”, 4 defa “toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” suçlamalarıyla verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını, yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz etti.

Bugün toplanan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi kararı onadı. Mahkeme kararında, “Gösterilen gerekçe ve uygulamaya ve dosya içeriğine göre; mahkemenin kararına eleştirilen hususlar dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, kararda bir isabetsizlik görülmediği anlaşıldı” denildi.

Bu kararla Baluken’in Yargıtay temyiz yolu kapanmış oldu. Ancak “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasına karşı Yargıtay temyiz yolu açık olduğu için ceza kesinleşmedi.