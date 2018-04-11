Cezayir’de 257 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü

Cezayir’de askerleri taşıyan bir uçak düştü. Kazada 257 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Afrika ülkesi Cezayir uçak kazasıyla sarsıldı. Başkent Cezayir’in 30 kilometre güneybatısındaki Bufarik Havaalanı’nda askeri uçak düştü. Uçakta bulunan askeri personelin 257’si hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığı ülkenin en büyük havacılık faciasından kurtulanların tedavi altına alındığını açıkladı. Sovyet yapımı 'Ilyushin-76' adlı uçağın, Ülkenin güneybatısındaki Tinduf’a gitmek için havalandığı ancak uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü öğrenildi.
İktidardaki FLN partisinden bir yetkili uçakta Batı Sahra'da bağımsızlık isteyen Cezayir destekli Polisario Cephesi üyesi 26 kişinin de bulunduğunu söyledi. Tinduf bölgesi Polisario’ya destek veren binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Ailelere başsağlığı dileyen Cezayir Savunma Bakanlığı, soruşturma başlattı.
2014’ün Şubat ayında Cezayir’in doğusunda askeri uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi kurtulmuştu.
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