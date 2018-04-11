Cezayir'de askeri uçak düştü: 257 ölü

Cezayir Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.Cezayir devlet televizyonu, ülkenin güneybatısında düşen askeri nakliye uçağındaki 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayirli sivil savunma kurumu sözcüsü Muhammed Açur'un açıklamasına göre, uçak, ülkenin başkenti Cezayir'in 30 kilometre güneybatısındaki Bufarik üssünden kalktıktan kısa süre sonra düştü.

Açur, uçağın Bufarik'ten ülkenin güneybatısındaki Beçar askeri üssüne gitmek için havalandığını belirtti. Açur, tarlaya düşen Sovyet yapımı Il-76 tipi askeri nakliye uçağının enkazının bulunduğu bölgeye 300 kurtarma görevlisi sevk edildiğini söyledi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada uçağı neden düştüğünün henüz bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

rtr,AP,AFP/SSB,CÖ

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