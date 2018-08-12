Charlottesville Gösterilerinin Yıldönümünde Washington'da Gergin Bekleyiş

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ölümle sonuçlanan gösterilerin birinci yıldönümünde hem Charlottesville, hem de komşu başkent Washington’da yetkililer, beyazların üstünlüğünü savunan grupların toplanacağı bugünkü (Pazar) gösterilere hazırlanıyor.

Başkan Trump bugünkü gösteriler öncesinde Twitter üzerinden birlik çağrısı yaptı.

Haftasonunu New Jersey eyaletindeki golf kulübünde geçiren Trump, Twitter mesajında “Bir ulus olarak bir araya gelmeliyiz. Tüm ırkçı ve şiddet yanlısı hareketleri kınıyorum. TÜM Amerikalılara barış diliyorum” diye yazdı.

Başkan Trump bir sonraki tweetinde de azınlıkların hakları için mücadele ettiğini savundu, “TÜM Amerikalılar için verdiğim mücadeleden vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump’ın geçen yıl ölümle sonuçlanan Charlottesville gösterilerinin ardından yaptığı konuşma büyük tepki toplamıştı. Trump şiddet olaylarından tüm tarafları suçlamış, ırkçı ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplarla ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği karşıt gösterilere katılanlar için, “iki tarafta da iyi insanlar var” yorumunda bulunmuştu.