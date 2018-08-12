Charlottesville Gösterilerinin Yıldönümünde Washington'da Gergin Bekleyiş

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ölümle sonuçlanan gösterilerin birinci yıldönümünde hem Charlottesville, hem de komşu başkent Washington’da yetkililer, beyazların üstünlüğünü savunan grupların toplanacağı bugünkü (Pazar) gösterilere hazırlanıyor.
Başkan Trump bugünkü gösteriler öncesinde Twitter üzerinden birlik çağrısı yaptı.
Haftasonunu New Jersey eyaletindeki golf kulübünde geçiren Trump, Twitter mesajında “Bir ulus olarak bir araya gelmeliyiz. Tüm ırkçı ve şiddet yanlısı hareketleri kınıyorum. TÜM Amerikalılara barış diliyorum” diye yazdı.
Başkan Trump bir sonraki tweetinde de azınlıkların hakları için mücadele ettiğini savundu, “TÜM Amerikalılar için verdiğim mücadeleden vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı.
Trump’ın geçen yıl ölümle sonuçlanan Charlottesville gösterilerinin ardından yaptığı konuşma büyük tepki toplamıştı. Trump şiddet olaylarından tüm tarafları suçlamış, ırkçı ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplarla ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği karşıt gösterilere katılanlar için, “iki tarafta da iyi insanlar var” yorumunda bulunmuştu.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, bugün beyazların üstünlüğünü savunan grupların Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Parkı’nda düzenleyeceği gösteriler öncesi olağanüstü güvenlik önlemlerini arttıran karara imza attı. Aynı parkta ve çevresinde karşıt grupların da gösteri düzenlemesine izin verildi.
Washington Sinagogu’nda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Bowser, güvenlik için “tüm kaynakları ayırdığını” söyledi.
Bowser, “Yalnızca nefret kusmak için kentimize gelecek insanlar var. Biz nefreti kınıyoruz. Biz Yahudi karşıtlığını kınıyoruz ve bu Pazar günü işitmeyi beklediğimiz söylemi kınıyoruz” diye konuştu.
Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham gösteriler sırasında ateşli silahların “ruhsatlı bile olsa” kesinlikle yasaklandığını, polislerin alarma geçirildiğini söyledi.
Komşu Virginia eyaletinin valisi Ralph Northam, Charlottesville kentinde dün ilan edilen olağanüstü halin tüm haftasonu boyunca süreceğini bildirdi.
Kentte şiddet olayları çıkması olasılığına karşı Virginia eyaletine bağlı Ulusal Muhafız Güçleri görevlendirildi.
Charlottesville’de ayrıca 700 polis şiddet olaylarını önlemek amacıyla “tam yetkiyle” görev yapacak.
“Sağı Birleştirin” adıyla yapılan gösteri ilk kez 2017 yılında, Amerikan İç Savaşı’nda isyancı Güney Ordusu komutanı Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılmasını protesto amacıyla Neo-Nazi ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplar tarafından düzenlenmişti. 1861’den 1865’e kadar süren Amerikan İç Savaşı, o dönem köleliği savunan güney eyaletlerinin savaşı kaybetmesiyle sonuçlandı.
Geçen yıl Charlottesville’deki gösteriler, karşıt grupların da kentte toplanmasına yol açmış; karşılıklı gösteriler sırasında kendisini beyazların üstünlüğünü savunan biri olarak tanımlayan James Alex Fields Jr, aracını karşıt görüşlü kalabalığın üzerine sürmüş ve 32 yaşındaki Heather Heyer’ı öldürmüştü.
Ayrıca gösterileri yukarıdan izleyen iki eyalet polisi, helikopterlerinin düşmesi sonucu ölmüştü.
Charlottesville’de geçen yılki gösterinin yapıldığı alanda beyazların üstünlüğünü savunan gruplar Pazar günü yeni etkinlikler planlıyor.
Geçen yılki gösteriyi organize eden Jason Kessler, kendisinin Charlottesville’e girişinin yasaklanması üzerine gösterileri bu yıl başkent Washington’da Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’a taşımaya karar verdi.
Charlottesville’in Washington’a 187 kilometre uzaklıkta olması, buradaki beyazların üstünlüğünü savunan göstericilerin başkente ya da Virginia eyaletinin diğer bölgelerine de gitmesi kaygısı doğurmuş durumda.
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