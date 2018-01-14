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Chelsea Manning Kongre Seçimlerinde Aday Olmak İçin Başvuruda Bulundu

14.01.2018 21:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Wikileaks’e belge sızdırdığı için cezaevinde yatan ve eski Başkan Barack Obama tarafından affedilen, cinsiyet değiştiren Chelsea Manning Maryland’den Senatör olmak için başvuruda bulundu.

Wikileaks'e belge sızdırdığı için cezaevinde yatan ve eski Başkan Barack Obama tarafından affedilen, cinsiyet değiştiren Chelsea Manning Maryland'den Senatör olmak için başvuruda bulundu.

Demokrat Parti'den aday olacak olan Manning, Haziran ayındaki ön seçimde iki dönemdir Senatör olan Ben

Cardin'e karşı mücadele edecek. Manning'in eyelet seçim kuruluna 27 Şubat'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Cardin, Senato Dış ilişkiler Komisyonu'nun üst düzey isimlerinden biri. Cardin, Senato'ya ilk olarak 2006'da seçilmişti.

Cardin'in sözcüsü Sue Walitsky, Cardin'in Maryland seçmeniyle çeşitli konuları görüşmeyi dört gözle beklediğini söylemekle yetindi.

Eski bir askeri istihbarat uzmanı olan ve eski adı da Bradley Manning olan Chelsea Manning, 700000'den fazla gizli belgeyi ve savaş video görüntülerini WikiLeaks'e sızdırmıştı. Manning, amacının savaşın siviller üzerindeki etkisi konusunda kamuoyundaki ilgiyi artırmak olduğunu söylemişti.

2013'te Manning 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Başkan Barack Obama görevden ayrılmadan önce Manning'e af sağlamıştı.

Amerika Başkanı Donald Trump ise Manning'in hain olduğunu söylüyor.

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